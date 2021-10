De Vries vermoord met omgebouwd alarmpistool, ‘overweldigend bewijs’ tegen verdachten

Advocaten Ayse Çimen en Alexander Admiraal van de Poolse medeverdachte Kamil E. verlaten de rechtbank na de eerste voorbereidende zitting in de zaak van de moord op Peter R. de Vries. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

De Vries is overleden aan een kogel in het hoofd, één van de vier kogels die Delano G. volgens justitie op hem afvuurde met een omgebouwd alarmpistool. Volgens getuigen wachtte hij De Vries zittend op een trapje op. Even voor half acht kwam De Vries uit de achteruitgang van televisiestudio van RTL Boulevard en liep hij door de Lange Leidsedwarsstraat naar zijn auto in de parkeergarage.

Onder zeer grote belangstelling vond maandagochtend in de Amsterdamse rechtbank de eerste inleidende zitting plaats in de strafzaak over de moord. De grootste zaal van de rechtbank was afgeladen met nabestaanden, journalisten en medewerkers van het Openbaar Ministerie en de rechtbank. In twee andere rechtszalen volgden belangstellenden de zaak via een videoverbinding.

De officieren van justitie spraken van ‘een alles behalve gewone pro-formazitting’. De moord ‘op de alom bekende en door velen geliefde misdaadverslaggever’, die bovendien kroongetuige Nabil B. bijstond ‘joeg een schok door Nederland’. “Vandaag is de eerste keer dat we de zaak in het hart van de rechtsstaat bespreken,” zei een van de twee aanklagers.

Rechtbanktekening van de 22-jarige Delano G. in de rechtbank Amsterdam. Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

Getuigen

De moord op De Vries was volgens de officieren ‘goed voorbereid en planmatig uitgevoerd’. Getuigen hebben de verdachten voor, tijdens en na het schieten in de buurt gezien en ook bij de op de Prinsengracht geparkeerde Renault waarin ze later werden aangehouden. De recherche beschikt over zeer veel camerabeelden, ook van de voorobservatie die Kamil E. op 28 juni zou hebben uitgevoerd bij de parkeergarage waar Peter R. De Vries zijn auto altijd stalde als hij bij RTL Boulevard moest zijn.

Nadat de politie de vluchtauto drie kwartier na de moord had stilgezet op de A4 bij Leidschendam, troffen agenten daarin een big shopper met een pistool met daarop dna van beide verdachten, plus het waarschijnlijke moordwapen. Op de patroonhouder daarvan zat G.’s dna. Beide verdachten hadden kruitresten op hun handen. Ook de kleding die de schutter zou hebben gedragen, lag in de auto, net als een flesje benzine: waarschijnlijk bedoeld om de vluchtauto mee in brand te steken.

Delano G. beriep zich maandag in de rechtszaal op zijn zwijgrecht. Kamil E. zei via de tolk: “Ik heb niemand doodgemaakt, weet niets over de moord en heb geen wapen gezien.” Hij chauffeerde voor een klus waarvan de inhoud hem niet duidelijk was en Delano G. kent hij niet, zei hij.

Close-up van rechtbanktekening van de 35-jarige Poolse medeverdachte Kamil E., die de vluchtauto zou hebben bestuurd Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

‘Spookproces’

Advocaat Ronald van der Horst van Delano G. klaagde dat de verklaringen en bevindingen van vrijwel alle getuigen, deskundigen, leden van de opsporingsdiensten en zelfs onderzoeksrechters in het huidige dossier zijn geanonimiseerd. Hij spreekt van ‘een spookproces’ waarin zijn kantoorgenoot Anique Slijters en hij nauwelijks de kans hebben zaken te betwisten. Hij dingt aan op een ‘volledig transparant’ dossier. De officieren van justitie stellen dat al die partijen ‘niet anoniem zijn’, maar ‘geanonimiseerd’. “Alles kan worden getoetst. U dient alleen maar aan te geven welke getuige u zou willen verhoren.”

Advocaten Ayse Çimen en Alexander Admiraal van Kamil E. vroegen de rechtbank hem vrij te laten. “Hij hoorde pas na de aanhouding dat Peter R. de Vries was beschoten, dus er is geen bewijs dat hij die moord mee heeft willen plegen,” zei Çimen. “De wapens heeft hij niet gezien. Dat dna kan op het ene wapen zijn gekomen doordat hij dat zonder het te weten heeft aangeraakt toen hij bijvoorbeeld iets van de achterbank wilde pakken. Daar lag een tas.” De advocaat vindt het vreemd dat er kruitsporen op E.’s handen zaten terwijl hij ook volgens justitie niet de schutter is geweest.

De rechtbank houdt beide verdachten in de cel omdat er volop aanwijzingen zijn dat ze bij de moord betrokken zijn geweest. Beide verdachten moeten binnenkort inhoudelijk worden verhoord over het dossier.

De rechtbank hoopt de zaak in mei of juni inhoudelijk te behandelen. Op 6 december is in de Amsterdamse rechtbank weer een inleidende zitting.