De vraag naar vrijwilligers bij sportclubs is hoog, de animo laag

Ouders helpen op hockeyvereniging AMHC Westerpark bij de feestelijke opening van het nieuwe hockeyseizoen voor de jeugdleden. Sportclubs zitten vaak om vrijwillers verlegen. Beeld Jean-Pierre Jans

‘Westerpark dat zijn we samen’, staat boven een poster die op een prominent plaats in de kantine is opgehangen. Er staan meerdere vacatures open: de club zoekt een secretaris, mensen die het financiële team willen versterken, vrijwilligers voor het communicatieteam en een wedstrijdsecretaris senioren en jeugd. ‘Onze club valt of staat met de inzet van onze vrijwilligers. Er is altijd voor iedereen iets te doen wat bij je past, ook qua hoeveelheid tijd’, is de wervende tekst op het affiche.

Amsterdamse organisaties kampen met een groot tekort aan vrijwilligers. Vorige week bleek dat de Dam tot Damloop nog naarstig op zoek is naar mensen die willen helpen bij het loopevenement. De Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) meldt dat de vraag naar vrijwilligers het aanbod overstijgt. En ook in het verenigingsleven, zoals bij sportclubs, wordt het steeds lastiger om mensen te vinden die onbezoldigd de handen uit de mouwen willen steken.

Proactief

Ook bij hockeyclub Westerpark is altijd behoefte aan vrijwilligers, maar, zegt voorzitter Steven de Bruijn, ‘we zijn gezegend met een grote schare actieve leden’. Hij wijst naar de velden, waar ouders de spelletjes klaarzetten voor het seizoensopeningsfeest voor de jeugd. Op de website had een oproep gestaan voor deze dag: ‘we kunnen wel wat extra hulp gebruiken. Dus wie o wie komt ons helpen op- en/of afbouwen, even opletten bij de luchtkussens, achter de bar staan of BBQ’en?’

“En kijk om je heen, overal zie je ouders die een taakje op zich hebben genomen,” zegt De Bruijn tevreden. “In de jeugdteams doen bijna alle ouders wel wat, de een is coach, de ander teamleider, weer een ander fluit, er zijn bardiensten. Uiteindelijk komen we er altijd wel uit.” Hij wil maar zeggen: uiteindelijk zijn er best mensen te vinden die wat willen doen, maar je moet ze, misschien wel meer dan vroeger, proactief betrekken.

Maarten van Essen is sinds drie jaar het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de jeugd. “Ik floot al, en heb teams gecoacht, en toen ik drie kinderen op de club had zitten, dacht ik: nu wil ik ook wel wat terugdoen. Je kunt niet lid zijn van een club en alleen maar consumeren, vind ik. Maar bovenal vind ik het ook gewoon heel leuk om te doen.”

Tosti’s bakken

Toen het verenigingsleven na corona weer op gang kwam kostte het de nodige moeite om de leden weer bij de club de betrekken. Twee keer bouwden ze bij de ingang van de club een standje, waarin alle openstaande vacatures waren opgehangen: de commissie-groen, de materiaalcommissie, bardiensten op doordeweekse avonden, ga zo maar door. Van Essen: “Sommige mensen liepen er stug langs, maar er zijn genoeg mensen die dat zien en denken: ‘ja, dat taakje neem ik wel op me’.”

Het afkopen van verplichte bardiensten, zoals bij andere clubs usance is, gebeurt niet op Westerpark. Iedereen moet af en toe tosti’s bakken en frisdrank inschenken, en als je niet kunt zoek je maar een vervanger, is het beleid. Wel worden teams waarin veel vrijwilligers zitten beloond: die mogen als eerste kiezen als de trainingstijden worden verdeeld.

Intensieve sport

Victor Wolfsbergen staat elke donderdagavond achter de bar, hij kwam negen jaar geleden bij de club toen zijn dochter ging hockeyen. “Toen was er ook al een tekort aan vrijwilligers.” In het weekend zijn er nog wel genoeg mensen bereid om bij te springen, maar op trainingsavonden is het moeilijker, zegt hij. Veel tijd om te praten heeft hij niet, want de rij van dorstige en hongerige kinderen groeit. Twee meisjes van een jaar of twaalf helpen bij het inschenken van ranja en het uitdelen van broodjes knakworst.

Op de hockeyvelden worden de springkussens fanatiek besprongen, op de velden helpen ouders bij de spelletjes. “Die betrokkenheid hoort ook een beetje bij hockey, het is voor ouders best een intensieve sport,” zegt Nelleke Koops. Ze zit in de technische commissie, en brengt vrijwel al haar weekenden door op de club. “Als je drie hockeyende kinderen hebt ben je hier toch voortdurend, dan kun je je net zo goed een beetje nuttig maken voor de club.”