De voorjaarsnota komt eraan – en Amsterdam zet in op grote investeringen

Flink bezuinigen en alleen het hoogst noodzakelijke doen, uit vrees voor het naderende financiële ravijn? Of inzetten op de groei van de stad, ervan uit gaande dat het Rijk uiteindelijk de financiële gaten wel dichtloopt? De voorjaarsnota, die op 11 mei door het Amsterdamse bestuur wordt gepresenteerd, zal naar verwachting blijk geven van het laatste.

Dat is opvallend, want al bij het startschot van de vier jaar durende coalitieperiode vorig jaar juni, kregen PvdA, GroenLinks en D66 de financiële zorgen er gratis bij. Niet alleen is de wereld in korte tijd flink duurder geworden (van gestegen bouwkosten tot hoge rentes), ook dreigt de geldstroom vanuit het Rijk na 2027 flink minder te worden.

Tekort van 90 miljoen

Zoals het college het zelf formuleert: Amsterdam stevent af op een ‘financieel ravijn’ en een tekort op de begroting van 90 miljoen euro. Wethouder Hester van Buren (Financiën) zei in het najaar nog dat alle geplande investeringen nog eens kritisch tegen het licht moesten worden gehouden. Van het nieuwe theater de Meervaart en de bouw van Haven-Stad tot extra investeringen in het onderhoud van kades en bruggen en de brug over het IJ.

Afgelopen week lagen al die dossiers op tafel, in hotel Blooming in Bergen, waar de wethouders onder voorzitterschap van burgemeester Femke Halsema knopen moesten doorhakken. Zonder glazen bol moest daarbij een blik in de toekomst worden geworpen, wanneer de stad groeit naar meer dan 1 miljoen inwoners.

Dat het bestuur nu de vlucht naar voren lijkt te nemen, is goed nieuws voor bijvoorbeeld Noorderlingen die al jaren wachten op een brug over het IJ. Het college beseft dat het na veel grote woorden ondertussen bijna een ereschuld heeft in te lossen richting Noord: er worden miljoenen gereserveerd voor de brug.

Andere belangrijke investeringen die hoog op de lijst staan, zijn de bouw van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas, investeringen in bibliotheek OBA Next in Zuidoost en bijvoorbeeld de verbouwing van het Flevoparkbad.

Niet per se problematisch

De richting van het college is daarmee duidelijk: onzekere financiële tijden zijn geen reden om op je handen te zitten. De kosten – zo wordt geredeneerd – gaan voor de baten uit en om de uitdagingen van woningnood, groeiende ongelijkheid en bereikbaarheid te bestrijden moet Amsterdam flink investeren.

Daar zal ook geld voor geleend moeten worden, waarmee dit college een volgend politiek bestuur onherroepelijk met een hogere schuld voor Amsterdam opzadelt. Maar wethouder Van Buren zal zich gesterkt voelen door een onlangs verschenen rapport van de Amsterdamse Rekenkamer. Daarin werd gesteld dat investeringen die leiden tot een hogere schuld niet per se problematisch hoeven te zijn.

Tegelijkertijd bevatte dat rapport ook een paar stevige waarschuwingen. Van Buren is namelijk bezig met een onderzoek dat inzicht moet geven in de gemeentelijke begroting, maar de conclusies worden pas in 2024 verwacht.

Bezuinigingen op lopende projecten

Aan raadsleden schrijft de Amsterdamse rekenkamer daarom: ‘Het risico is dat u gevraagd wordt om een beslissing te nemen waarvan op dat moment de gevolgen nog niet goed in beeld zijn. Dat kan leiden tot financiële grenzen die mogelijk uiteindelijk alsnog niet goed bij Amsterdam passen en daarmee niet bijdragen aan houdbare gemeentelijke financiën.’

Oftewel: zolang Amsterdam niet volledig inzicht heeft in de gemeentelijke begroting, liggen financiële tegenvallers op de loer, waarna op een later moment alsnog flink moet worden bezuinigd. Van Buren zelf sorteerde al voor op bezuinigingen in lopende projecten. “Ik vind dat we te weinig achterom kijken; we zetten soms programma’s op waarvan we eigenlijk niet weten of ze effect hebben. Daar moeten we mee stoppen,” zei ze in het najaar.

Het paradoxale is wel dat Amsterdam, ondanks de financiële zorgen, momenteel een rijke gemeente is. Dat komt niet alleen door de miljarden die het vanuit Den Haag krijgt, maar ook door de hoge inkomsten die het binnenhaalt via grondopbrengsten als erfpacht.

Tegelijkertijd zijn dit soort inkomsten ook bedoeld als spaarpot om tegenvallers op te vangen en vrezen vooral oppositiepartijen vaak dat Amsterdam te makkelijk in deze potjes grijpt en vervolgens naar het Rijk wijst als het financieel moeilijk wordt.

Ergens is pijn geleden

Om op termijn financieel gezond te blijven wordt dan ook gezocht naar extra inkomsten. Bij het coalitieakkoord werd al duidelijk dat de gemeente in ieder geval meer inkomsten wil halen uit parkeeropbrengsten en bijvoorbeeld een hogere toeristenbelasting. Ook stegen afgelopen jaar de huurprijzen van bijvoorbeeld sportverenigingen en de ozb (onroerendezaakbelasting) voor huizenbezitters.

Verdere lastenverzwaringen lijken niet uitgesloten. Zo liet GroenLinksfractievoorzitter Zeeger Ernsting onlangs in de gemeenteraad nog weten de ozb die huizenbezitters betalen nog steeds relatief laag te vinden.

Kan dan alles bij de in mei te presenteren Voorjaarsnota? Nee, ergens is pijn geleden. Het wensenlijstje van het college is groter dan wat er realistisch kan. Op dat lijstje staan niet alleen fysieke zaken (gebouwen, bruggen en onderhoud), maar bijvoorbeeld ook investeringen in armoedevoorzieningen, opvang, onderwijs of cultuur. De uiteindelijke nota in mei zal laten zien welke wethouders in hotel Blooming het best voor hun eigen portefeuille hebben weten op te komen.

