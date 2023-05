De Voorjaarsnota: de VVD had het heel anders aangepakt

Met de Voorjaarsnota kiezen PvdA, GroenLinks en D66 voor een stad die een stukje socialer wordt. Veel aandacht ging naar de fietsbrug over het IJ, een belangrijke stap om Noord eindelijk beter met de rest van de stad te verbinden, maar in de kantlijn valt nog iets op: in weinig andere steden gaat zoveel eigen geld naar sportvoorzieningen, kunstinstellingen of naar de jeugdzorg.

Cynici kunnen blijven zeggen dat de hypermoderne OBA Next in Zuidoost of een nieuwe Meervaart in de Sloterplas prestigeprojecten zijn (wat is er trouwens mis met een beetje prestige?), uit het oog mag niet verloren worden dat dit een enorme boost is voor die stadsdelen en de toekomstige generaties.

Grootste oppositiepartij VVD zou andere keuzes gemaakt hebben. Meer geld voor handhavers, meer financiën voor de reiniging, de gemeentelijke kerntaken niet laten verwaarlozen. Een klassiek geluid waar ze de achterban al jaren mee bedienen en daar is best wat voor te zeggen: te vaak is het nog een rotzooi in de stad en veel straten of speeltuinen kunnen een facelift gebruiken.

Met Claire Martens als nieuwe fractievoorzitter kiest de partij wel een andere lijn dan voorheen: minder op relletjes zitten, constructief het debat aangaan en hierdoor coalitiepartijen iets meer naar rechts laten bewegen. Gezegd moet worden dat de VVD-fractie na een roerig jaar goed is opgekrabbeld en één front vormt. Langzaam pakken ze hun rol als oppositieleider.

Concreet krijgen ze echter weinig voor elkaar. Invloed hebben ze amper aan de zijlijn en het lukt maar niet om een sterke alliantie te vormen met de andere oppositiepartijen in Amsterdam. Het is daardoor 5 tegen 40 raadsleden. Wat doe je dan? Hulp zoeken in Den Haag.

Illustratief werd het tijdens een autodebat donderdag. VVD-raadslid Daan Wijnants zei uit Den Haag signalen te hebben ontvangen dat VVD-minister Mark Harbers weleens wil gaan tornen aan de Zuidasdokinvesteringen als Amsterdam doorgaat de auto ‘dogmatisch, met drammerigheid en dwang’ te sturen naar de A10.

“Ik denk dat de wethouder zich weleens wat meer zorgen zou moeten maken,” sneerde hij half als waarschuwing en half als dreigement naar Melanie van der Horst (D66). In andere woorden: het jongetje in Amsterdam van wie de auto wordt afgepakt, heeft nu zijn grote broer van de middelbare school erbij gehaald om de kinderachtige klasgenootjes te intimideren.

Aan de voorkant mag de Amsterdamse VVD zich constructief tonen, in achterkamertjes gebeurt veel meer. Voor het Amsterdamse college én de coalitiepartijen een waarschuwing: je kan van alles willen in republiek Amsterdam, maar wees altijd beducht voor de grotere spelers – hoe klein ze ook lijken.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

