De volgende stap in Amsterdam: een rookverbod

Roken op straat gaat steeds verder in de ban. In veel gebouwen mag al niet meer worden gerookt, maar nu wil Amsterdam ook pleinen, straten en parken aanwijzen als rookvrije zone. De volgende stap is een verbod.

1. Wat wil de gemeente veranderen?

Amsterdam wil tientallen nieuwe rookvrije zones aanwijzen bij de ingangen van sportclubs, speeltuinen, kinderopvang, gemeentediensten, scholen en zorginstellingen. In gebouwen is ­roken doorgaans al in de ban gedaan, maar de gemeente wil ook de rookoverlast op de stoep tegengaan. “Veel mensen herkennen het wel: als je een gebouw ingaat, loop je eerst door een walm van rook. Dat is behalve ongezond ook het verkeerde voorbeeld voor de kinderen,” zegt zorgwethouder Simone Kukenheim. Er wordt ook gekeken of tram- en bushaltes en de kades bij de pont rookvrij kunnen worden. Roken op de pont is al sinds 2018 verboden.

In Amsterdam rookt 27 procent, wat veel is als je het afzet tegen het landelijk gemiddelde: 23 procent. De stad streeft ernaar dat in 2030 geen jongeren of zwangere vrouwen meer roken.

2. Willen Amsterdammers wel rookvrije zones?

De gemeente denkt ‘de tijd mee’ te hebben, onder meer op basis van de uitkomsten van een enquête in opdracht van de Alliantie Nederland Rookvrij. Zo wil meer dan de helft van de Nederlanders een rookverbod op terrassen; tien jaar geleden wilde nog maar één op de zes Nederlanders dat. Steeds meer Amsterdammers nemen zelf het initiatief voor rookvrije zones. Zo is er een groep buurtbewoners die dat wenst voor de Fred. Roeskestraat in Zuid. Op initiatief van huisarts Bart Koetsier werd vorig jaar de Beverwijkstraat in Noord tot eerste rookvrije straat van Amsterdam uitgeroepen.

3. Krijg je een boete als je een sigaret in een ­rookvrije zone opsteekt ?

Nee. Uiteindelijk moeten overal in de stad waar roken ongewenst is, tegels komen te liggen waarop staat dat het een rookvrij gebied is. Dat heeft overigens niet de status van een rook­verbod. “We hopen dat mensen elkaar aanspreken en dat rookvrij de nieuwe norm wordt,” zegt Kukenheim, die donderdag een breed pakket maatregelen presenteerde om het roken in de stad tegen te gaan. Zo wil ze meer hulp bij het stoppen met roken voor mensen met een lage opleiding en een laag inkomen.

Volgens Kukenheim kan de gemeente wel plekken aanwijzen waar een rookverbod geldt, bijvoorbeeld via de algemene plaatselijke verordening (APV), maar daar wil ze nog niet aan. “Wij kunnen wel zeggen: bij de uitgang van deze school mag je niet roken, maar als er geen afspraken binnen de school zijn gemaakt, als de ouders niet zijn geïnformeerd en de conciërge niet op de hoogte is, heeft dat geen zin.” Het is de bedoeling dat toezicht­houders van de verschillende organisaties rokers aanspreken. Als dat niet werkt, schroomt de gemeente volgens Kukenheim niet om alsnog een rookverbod in te stellen.

4. Heeft een symbolische rookvrije zone wel zin?

Wil de straat écht rookvrij worden, dan moet er worden gehandhaafd, zegt Wytske Kelling van Fred. Roeskestraat Rookvrij. Volgens haar gaat de maatregel nu niet ver genoeg. Er zitten drie basisscholen, waar middelbare scholieren uit de buurt voor de deur roken, zegt Kelling. “Wij gaan voor een echt verbod, want de instelling ‘liever niet roken’ gaat niet helpen. Wij zijn teleur­gesteld dat de gemeente de schouders er tot dusver niet onder zet om de APV aan te passen.”

Ton Wurtz van Stichting Rokersbelangen voorspelt ‘narrige situaties’ tussen rokers en niet-rokers bij de rookvrije zones. “Dat zal niet plezierig landen.”