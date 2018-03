De volgende Finding Nemo-film moet over een paling gaan

Het mysterie van de paling

Door: Charlotte Kleyn



De volgende film in de Finding Nemo-reeks zou over een paling moeten gaan. Die wordt op grote diepte ­geboren in de Sargassozee, dobbert als larfje op de golfstroom naar Europa, waar hij over een dijk moet zien te komen om in zoet water dik en volwassen te worden.



Als hij dan niet wordt gepakt door gemene palingrokers zwemt hij het hele rotend terug naar de Sargassozee om daar een partner te vinden om mee te 'paaien' en vervolgens te sterven. Veel avontuur onderweg dus, een ideaal filmverhaal.



Bovendien hangen er allerlei mysteriën om de paling. Dat de Sargassozee het liefdesnest en de kraamkamer is weten we niet eens zeker.



Daardoor kan ook de romantische setting niet worden nagebouwd en vertikken palingen het zich voort te planten in kwekerijen, terwijl de palingstand al jaren problematisch laag is. Ook de ­geschiedenis blijkt gehuld in nevelen.



Dat paling in Europa al heel lang wordt gegeten is duidelijk. In Noord-Ierland zijn palingresten gevonden rondom nederzettingen van 3000-4000 jaar oud. Van de 17de eeuw tot de jaren dertig van de 20ste eeuw was er een levendige palinghandel tussen Friesland en Londen.



In speciale palingaken konden de vissen levend worden vervoerd, in een ruimte onder het schip die met gaatjes in verbinding stond met het buitenwater. Je kunt zo'n model nog zien in het Fries Scheepvaartmuseum.