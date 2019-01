De Volewijckers keren (nog) niet terug in Noord

Afgelopen seizoen is d.v.c. Buiksloot door de KNVB opgenomen in de Nederlandse Top 10 van “probleemclubs” (vechten, staken, ongeregeldheden, gele kaarten, rode kaarten, niet opkomen, etc.). — Nick Klaessens (@nickklaessens) 7 januari 2019

De nieuwe club heeft het sindsdien niet makkelijk. Buiksloot heeft op het moment van schrijven nog 390 leden over, waar het er ten tijde van de samensmelting meer dan duizend waren.



Jonker

Onder aanvoering van proftrainer en lid van de club Andries Jonker ontstond het plan de naam A.S.V. De Volewijckers in ere te herstellen, om met een schone lei te kunnen beginnen. Jonker, die tot en met 2017 hoofdtrainer was van Bundesliga-club VFL Wolfsburg, kreeg een groot deel van het huidig bestuur van d.v.c. Buiksloot achter zijn plan, maar zag dat zich ook een kamp van felle tegenstanders vormde binnen de club.



Voormalig voorzitter Peter van Splunter noemde de plannen van Jonker in Het Parool 'hol en weinig concreet'. 'Jonker mist historisch besef. Zijn droomwereld met honderden supporters bij thuiswedstijden is voetbalnostalgie.'



Het conflict zou maandagavond beslecht worden maar is dus uitgesteld. De komende weken moeten uitwijzen of dat uitstel blijft, of afstel wordt. Journalist, schrijver en Buiksloot-lid Nick Klaessens was maandag wel aanwezig. "Wel weer typisch voor deze club", merkt hij op.