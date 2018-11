De Vogelbuurt is een prachtwijk in verval

De armste wijken van ­Nederland verloederen. Sociale problemen stapelen zich er op. Omdat de huren laag zijn, verzamelen zich daar de mensen met de laagste inkomens. Ze wonen in de slechtste huizen. Hun gezondheid laat te wensen over.



Niet zelden is ook sprake van psychische problemen. Dit rapporteert onderzoeksbureau Rigo in een deze week verschenen rapport over de leefbaarheid in gebieden met veel kwetsbare groepen.



Het onderzoek werd in opdracht van corporatiekoepel Aedes verricht. Woningcorporaties verhuren hun woningen vrijwel alleen nog aan de kwetsbaarste groepen, zoals mensen met lage ­inkomens, ouderen, alleenstaanden met problemen, statushouders en mensen met verstandelijke beperkingen.



De Vogelbuurt in Amsterdam-Noord is exemplarisch voor wat Rigo signaleert. Problemen met schulden, verslaving en agressief gedrag komen er veel voor. De oorzaak ligt ook hier in het uitblijven van een injectie voor de achterstandswijk.



Tijdens de stadsvernieuwing in ­andere Amsterdamse buurten zijn bewoners

met lage inkomens naar die delen van Noord getrokken waar zij nog een voor hen betaalbaar huis konden vinden.



Tijdens het begin van de transformatie van Nieuw-West werd al duidelijk dat de kwetsbaarste groepen verhuisden naar de zwakste wijken van de stad, veelal in Noord, dat destijds omschreven werd als het 'afvoerputje van de stad'.



Cijfers



- In de wijk Vogelbuurt/IJplein wonen 8256 mensen.

- Vogelbuurt-Zuid, hart van het verwaarloosde ­gebied, heeft 1990 woningen, Vogelbuurt-Noord 649 woningen.

- De huizen in de Vogelbuurt-Zuid hebben een gemiddelde WOZ-waarde van 2800 euro per vierkante meter, tegen 3800 euro gemiddeld in de rest van de stad.

- Van de woningen in Vogelbuurt -Zuid is 73 procent ­eigendom van corporaties.