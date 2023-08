De vintagekledingwinkel van Marijke Bijkerk (1948-2023) was een begrip bij hippe en stijlvolle Amsterdammers

Marijke Bijkerk in 2010, voor haar kledingwinkel Lady Day, met medewerker Gerrit-Jan van Ham. ‘Ze was die vrouw van wie je hoopte dat ze in de winkel zou staan als je er langsging.’

Voor tweedehandskleding kon je in Amsterdam lang alleen terecht op het Waterlooplein en bij dumpzaken. Sjiek was het allemaal niet. Sjiek was juist wel Lady Day, de winkel die Marijke Bijkerk in 1972 opende in de Hartenstraat. Tweedehands heette daar ‘vintage’ en de kleding lag er uitgestald als in een exclusieve modezaak.

Bijkerk, die als au pair in Londen viel voor vintage, was bijna veertig jaar het gezicht van de zaak. “Ze was het boegbeeld,” zegt Gerrit-Jan van Ham, die van 1997 tot de sluiting in 2012 bij Lady Day werkte. “Ze was die vrouw met het blonde haar en de blauwe ogen van wie je hoopte dat ze in de winkel zou staan als je er langsging.”

Ook Eddy De Clercq, de Belgische dj die in de RoXY house introduceerde in Nederland, werkte in Lady Day. Hij omschrijft Bijkerk als ‘liefdevol en geïnteresseerd’, maar ze was volgens hem ook een goede zakenvrouw. De Clercq leerde haar in de vroege jaren zeventig kennen in België.

Hele voorraad opgekocht

“Ik draaide als dj in Brussel en runde doordeweeks een vintagewinkel in Gent met kleding, maar ook jukeboxen. Die liep voor geen meter, België was er nog niet aan toe. Toen Marijke met haar toenmalige partner er toevallig er een keer belandde, was ze verbluft over het aanbod. ‘Nou, jullie zijn deze week mijn eerste klanten,’ zei ik.”

Marijke Bijkerk kocht de hele voorraad van de Belgische winkel op en vroeg De Clercq te komen werken bij het Amsterdamse Lady Day. In 1976 begon hij er. “Het was een geweldige plek, waar iedereen kwam: fotografen, muzikanten, modellen, journalisten, kunstenaars... En of je hetero of homo was, deed er totaal niet toe.”

Stylisten wisten de winkel ook te vinden, onder hen Frans Ankoné van het in de jaren zeventig en tachtig zeer invloedrijke tijdschrift Avenue (later werkte hij bij het magazine van The New York Times): “Bij Marijke kon je altijd alles lenen voor een reportage. Ik vond het heel leuk om bijvoorbeeld een jurk van Comme des Garçons te combineren met vintage schoenen van Lady Day.”

Nostalgisch én vooruitstrevend

Lady Day was van grote invloed op de Nederlandse mode, volgens Ankoné. “Wat ze er verkochten was nostalgisch en tegelijk vooruitstrevend. En ook jongens konden er goed terecht. Marijkes keuze had vaak iets sportiefs. Ze hadden er altijd goede basics, maar ook heel bijzondere dingen. Ze was bij het inkopen niet bang om risico’s te nemen.”

Als inkoper reisde Marijke Bijkerk veel. Eddy De Clercq was erbij toen ze in België eens een grote partij opkocht. “Het was het magazijn van een winkel die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer open was geweest. Het was alsof we de grot van Ali Baba betraden.”

Schatgraven

Inkopen deed Marijke Bijkerk verder ook in onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Gerrit-Jan van Ham ging graag mee. “Ze had altijd de bijzonderste adressen. Dan kwamen we in een grote hal in Duitsland, die helemaal vol lag met kleding. Schatgraven was het, ik mis het nog steeds. Thuis werd alles gewassen en gestreken, want het moest keurig in de winkel liggen.”

Toen Marijke Bijkerk in de jaren zeventig Lady Day begon in de Hartenstraat was de omliggende buurt een wat vergeten, hier en daar zelfs vervallen, stuk binnenstad. Later volgden min of meer soortgelijke zaken als Laura Dols, Zipper, JoJo en Exota. Het was het begin van het succes van het gebied dat nu de Negen Straatjes heet.

Frans Ankoné: “Lady Day was de zaak waar je altijd gelijkgestemden tegenkwam. Het gezelligst waren de zaterdagen. Aan het eind van de middag schonk Marijke dan een borrel. Iedereen kwam daar.”

Marijke Bijkerk overleed 23 juli. Vrijdag is ze in besloten kring gecremeerd.