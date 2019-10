De Vijzelstraat gaat weer op de schop, tot onvrede van winkeliers

Natalia Walenkamp (l) met Madeleine Vreekamp op de Vijzelstraat. Beeld Jakob Van Vliet

Tussen het Muntplein en de Vijzelgracht wordt tot eind 2021 meer ruimte gemaakt voor fietsers en voetgangers. Ook worden de drie bruggen over de grachten gerenoveerd. Kortom: de straat gaat weer op de schop. Nu de voorbereidingen zijn begonnen, zetten de winkeliers zich schrap voor de gevolgen van de verbouwing.

“De aanleg van de Noord/Zuidlijn heeft zo’n impact gehad op ons, we weten niet eens meer hoe het hier is zonder werkzaamheden,” aldus Madeleine Vreekamp, manager van eroticashop Mail & Female en voorzitter van Ondernemersvereniging De Vijzel. “Ik heb het geluk dat mijn winkel net niet in het gebied zit dat wordt aangepakt, maar andere ondernemers gaan het financieel niet redden zonder steun en de garantie dat klanten hun winkel kunnen bezoeken.”

Roekeloos

In een brief aan wethouder Sharon Dijksma van Verkeer schrijft Vree-kamp dat ze verwacht dat circa twintig kleine en authentieke ondernemers aan de Vijzelstraat getroffen zullen worden door de werkzaamheden. “Om te voorkomen dat iedereen de straat de komende tweeënhalf jaar vermijdt, moeten er heel veel dingen gebeuren.”

Boven op de zorgen voor de toekomst van de winkelondernemers, komt die voor de verkeersveiligheid in de straat: die komt in het gedrang door de werkzaamheden. Er gebeurt momenteel weinig aan verkeersregeling in de Vijzelstraat. Stoplichten branden niet, waardoor auto’s en fietsers roekeloos langs elkaar schieten. Voetgangers hebben geen trottoir meer en moeten op smalle stroken op de weg lopen, maar fietsers rijden vaak over diezelfde paden.

Met name aan de westzijde van de weg is het gedeelte voor voetgangers zo smal dat er niet genoeg ruimte is om langs elkaar te lopen. Voetgangers belanden op de fietspaden en dat zorgt geregeld voor gevaarlijke situaties.

“Voetgangers en fietsers snappen niet waar ze moeten lopen of rijden,” zegt straatmanager Natalia Walenkamp. “We zien nu al veel bijna-ongelukken gebeuren, en dit is pas de voorbereidende fase van de werkzaamheden.”

Walenkamp weet ook dat de Vijzelstraat nooit de rustigste straat van Amsterdam is geweest. “Maar als er haaientanden missen, stoplichten uitstaan en voetgangers geen plek hebben om te lopen, is de veiligheid niet langer gegarandeerd.”

De situatie was eerst nog slechter. Sinds Vreekamp haar brief woensdag aan de gemeente en de pers heeft gestuurd is het voetpad plots ietsje verbreed. Veel helpt het niet.

Omleiding

Straatmanager Walenkamp vindt dat de gemeente zich niet aan de afspraken houdt die voorafgaand aan de voorbereidingen zijn gemaakt. “De veiligheid van de verkeersdeelnemers zou behouden blijven. Ook hadden we afgesproken dat fietsers door de Vijzelstraat zouden blijven rijden, maar nu worden ze met verkeersborden omgeleid via het Rokin of Singel.”

Dat er na het sturen van haar brief ineens wel beweging in de zaak lijkt te komen, noemt Vreekamp ‘typerend’. Volgens haar hebben de ondernemers al maanden bij de gemeente aan de bel getrokken over de gevaren in hun straat, maar is er nooit iets met hun zorgen gedaan.

In een reactie op de brief heeft Eveline Haeck, de omgevingsmanager van de Vijzelstraat, beloofd om op 6 november bij een algemene bijeenkomst uitgebreid op alle punten te reageren.