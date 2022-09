De verwachting is dat de wolf over tien jaar zijn snuit wel een keer heeft laten zien in Amsterdam

Regisseur Cees van Kempen: ‘Een van de cameravallen heeft een gouden shot opgeleverd van een passerend paartje met vijf welpen. Het gevoel dat je krijgt bij het ontdekken van die beelden op de geheugenkaart is onbeschrijflijk.’ Beeld M&N Film Distribution

Hij maakte eerder films over de terugkeer van de torenvalk, de ijsvogel en de bever, en daar maakte niemand zich druk over. De stemming was: wat mooi dat het goed gaat met de natuur. Maar de wolf is een ander verhaal, merkte natuurfilmer Cees van Kempen (59) in het veld. “Ik heb veel met jagers gesproken om de roedels te kunnen traceren. Sommigen zijn oprecht blij met de terugkeer van de wolf, maar er zijn er ook die bij wijze van spreken al het geweer in de aanslag houden om het dier af te knallen. De wolf maakt allerlei emoties los, ook heel primitieve.”

Van Kempen wilde gewoon iets moois maken, toen hij in 2015 het plan opvatte voor de film die deze week in première gaat. Opmerkelijk, want de wolf had zich op dat moment nog niet in Nederland laten zien. Van Kempen: “Een goede vriend van me, de ecoloog Wim Tegels, vond dat ik er gewoon mee aan de slag moest. Hij verzekerde me dat de wolf in aantocht was, en hij had gelijk. Als je nu kijkt naar de verspreidingskaarten uit die jaren, is het ook appeltje-eitje. Het was een kwestie van tijd voor de eerste wolf hier zou opduiken.”

Dat gebeurde in de jaren daarna. Eerst in de vorm van een paar bliksembezoekjes van een jonge wolf op verkenning, maar in 2018 vestigde zich een paartje op de Veluwe. Een jaar later werden daar ook de eerste pups geboren. Anno 2022 heeft de wolf vier leefgebieden in het land: een in Drenthe en drie op de Veluwe. Van Kempen schoot de beelden voor zijn film in Nederland en Duitsland. “In de film zitten ook beelden van amateurfotografen die de wolf hebben vastgelegd en mooie filmpjes voor mij hebben gemaakt. Vriendschapsbeelden noem ik die.”

Met een boogje om je heen

Alle hulp was welkom, want anders dan de ijsvogel en de bever laat de wolf zich zelden zien. “In Duitsland hebben we bijna drie weken gebivakkeerd in een bosvak waar zes tot acht grote wolven verbleven. Helemaal niets gezien. Heel frustrerend, want je weet dat zij jou wél in de gaten hebben. Ze lopen gewoon met een boogje om je heen. Het is ook nog eens vreselijk vermoeiend om een groot deel van de dag en de nacht in de weer te zijn, dus op een gegeven moment is het onderling ook echt niet gezellig meer. Daarna ga je eerst maar een paar dagen bijslapen om weer verder te kunnen.”

Want behalve een camera moet de natuurfilmer ook veel geduld en doorzettingsvermogen hebben. Van Kempen: “Je móét en zál die beelden hebben. Het is echt een obsessie die soms ook ziekmakend is, maar op de goede momenten ook gelukzaligheid oplevert. We werkten met cameravallen die op strategische plaatsen van het leefgebied werden neergezet. Een van die camera's heeft een gouden shot opgeleverd van een passerend paartje met vijf welpen. Het gevoel dat je krijgt bij het ontdekken van die beelden op de geheugenkaart is onbeschrijflijk.”

Terwijl Van Kempen tussen de bomen in camouflagekleding op de wolf zat te wachten, ontbrandde buiten het bos een brede maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van de terugkeer van de soort. De mens komt in de documentaire niet voor, maar de filmmaker voelt wel de verantwoordelijkheid om een duit in het zakje te doen. “Het lastige is: zoals alles op dit moment is ook de wolf onderwerp van een hevig gepolariseerd debat. Het ene kamp ziet het dier als een moordenaar, het andere kamp ziet hem als een slachtoffer van boze schapenhouders.”

Koolmees

De werkelijkheid is ook in dit geval genuanceerd. “In Nederland wordt jaarlijks 40 miljoen euro aan faunaschade uitgekeerd,” vertelt Van Kempen. “De wolf neemt daarvan een promille voor zijn rekening, meer niet. De koolmees bijvoorbeeld veroorzaakt 25 keer zo veel schade. Maar als ik een documentaire maak over de koolmees, zal niemand boos zijn vinger opsteken om dat punt aan de orde te stellen. En gevaarlijk voor de mens? Het is veel emotie en weinig feit. Een loslopende hond gaat achter een jogger aan in het bos, een wolf maakt zich meteen uit de voeten.”

Van Kempen ziet het rumoer als een kwestie van gewenning. “In Saksen hebben ze al enkele tientallen jaren ervaring met de wolf. De boeren hebben daar met steun van de overheid wolfwerende maatregelen kunnen treffen. Dat heeft niet alleen de meeste overlast en schade weggenomen, maar ook de discussie over de wolf. Die is er niet of nauwelijks meer. Ik beschouw dat als een lichtend voorbeeld voor Nederland, inclusief de maatregelen die nodig zijn om schapenhouders te helpen. De mens moet weer wennen aan de wolf en dat heeft tijd nodig.”

Liefde voor de natuur kan daarbij helpen. “In de jaren zeventig ging het razendsnel bergafwaarts met de biodiversiteit. Er is toen in Europa beleid ontwikkeld om de natuur een handje te helpen. De komst van de wolf is daar een resultaat van. Ik beschouw dat als een enorm hoopgevende boodschap voor de mens. We zijn een beetje gewend om een middelvinger naar de natuur op te steken. Wij regelen het wel op onze manier. Maar ook voor de toekomst van de mens hebben we de natuur keihard nodig, zoals we nu aan alle kanten merken. In dat opzicht moeten we de wolf vooral koesteren.”

Wachten op de wolf Tien jaar. Die voorspelling durft Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging wel aan. Over tien jaar heeft een jonge wolf op verkenningstocht ook de Amsterdamse Waterleidingduinen aangedaan. “We hebben nu vier roedels in het land. De jonge wolven gaan zwerven om een eigen plek te zoeken. Er zijn inmiddels waarnemingen gedaan in de Flevopolder en sporen gevonden in Het Gooi. Als je weet dat wolven 40 kilometer per dag kunnen afleggen, is Amsterdam niet ver meer.” Anders dan de vos zal de wolf zich niet op het Centraal Station vertonen, maar waarschijnlijk met een flinke boog om de stad heen trekken richting de kust. Daar wachten de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Aan voedsel geen gebrek, met duizenden damherten op voorraad, maar of het duingebied ook geschikt is als plaats van vestiging voor de lange termijn, is de vraag. Mogelijk toch te druk en te klein voor een roedel. Nog voor de eerste wolf zijn snuit in de buurt heeft laten zien, wordt op het provinciehuis in Haarlem trouwens al gesproken over een beheerplan. De fractie van het CDA pleitte onlangs voor het onderzoeken van maatregelen om met name landbouwdieren en huisdieren te beschermen tegen de nieuwkomer. Daarbij denkt de partij aan het aanwijzen van wolfvrije gebieden, eventueel te handhaven met wat in de notitie wordt omschreven als ondersteunend afschot. De wolf is gewaarschuwd.