De veroordeling van Taghi’s neef raakt de hele advocatuur

Youssef Taghi, de neef en ex-advocaat van Ridouan Taghi. Beeld ALOYS OOSTERWIJK/ANP

Het vonnis tegen Youssef Taghi laat weinig aan duidelijkheid te wensen over. ‘Door als advocaat zo te handelen, heeft (de) verdachte niet alleen het vertrouwen van zijn beroepsgroep op grove wijze geschaad, maar ook het vertrouwen van de maatschappij in de advocatuur en de rechtsstaat’, aldus de rechtbank. ‘Door zijn handelen is bovendien een politiek debat ontstaan over de huidige regels rond het bezoek van advocaten aan verdachten in detentie en of die regels nog wel voldoen.’

Vanaf maart 2021 had advocaat Youssef Taghi op de kop af zes maanden en twee weken toegang tot zijn neef en veelvoudig liquidatieverdachte Ridouan Taghi. In die periode ging Youssef Taghi, die zich had gesteld als ‘advocaat mediazaken’, 22 keer urenlang bij Ridouan Taghi op bezoek. Daarnaast belden de neven 76 keer uitvoerig. Ter vergelijking: met zijn vaste advocaat Inez Weski had Ridouan Taghi in dezelfde periode aanzienlijk minder contact.

Tijdens de contactmomenten communiceerden de neven over drugshandel, het plannen van geweld tegen een ex-zwager van Ridouan Taghi, het omkopen van (belasting)ambtenaren en rechters in Marokko en over plannen voor een gewelddadige uitbraak of bevrijding.

De rechtbank vindt de zaak een voorbeeld van de wijze waarop de georganiseerde misdaad doordringt in de bovenwereld. ‘Juist omdat verdachte advocaat was, moest hij weten hoe strafbaar zijn handelen was.’ En: ‘Hierdoor is er sprake van ernstige ondermijning van de rechtsstaat.’

Slager die zijn eigen vlees keurt

Al langer ligt de strafadvocatuur onder een vergrootglas. De afgelopen jaren raakten advocaten in verscheidene affaires in opspraak.

Het toezicht op de beroepsgroep is neergelegd bij elf dekens. Meestal gaat het om één deken per arrondissement. Die zijn allemaal afkomstig uit de advocatuur. Daardoor klonk in het verleden de kritiek over de slager die zijn eigen vlees keurt. Franc Weerwind, minister van Rechtsbescherming, is nu van zins één landelijke toezichthouder op te richten. Deze zou moeten worden ondergebracht bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Inmiddels klinkt op dat plan ook alweer kritiek. Want als een landelijk toezichthouder wordt ondergebracht bij de Orde, hoe onafhankelijk is die dan? Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) heeft daarom geopperd het toezicht onder te brengen bij een apart bestuursorgaan. Een nieuwe advocatenwet is in de maak, maar zal naar verwachting pas in 2024 ingevoerd worden.

Hoewel de rechtbank in het vonnis stelt niet te kunnen bewijzen dat Youssef Taghi is gezwicht onder druk van zijn neef, is dat wel iets dat nog boven de markt hangt. “Mijn familie is zijn familie en zijn familie is mijn familie,” heeft Youssef Taghi gezegd. Desondanks is het, vanwege het recht op vrije advocaatkeuze, verdachten bijvoorbeeld nog altijd toegestaan zich te laten bijstaan door een familielid dat advocaat is.

Visueel toezicht

Ondertussen is het toezicht in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught maximaal opgeschroefd. Verregaande maatregelen, zoals bijvoorbeeld visueel toezicht op gesprekken in de EBI tussen een gedetineerde en zijn advocaat, zijn aangekondigd – tot weerzin van sommige advocaten in het smaldeel van de beroepsgroep die zich met de zwaarste misdaad bezighoudt.

Of dergelijke nieuwe wet- en regelgeving soelaas biedt tegen nieuwe omissies, zal nog moeten blijken. De kritiek vanuit de advocatuur komt er grosso modo op neer dat gedetineerden die zich niet bezighouden met het zogeheten ‘voortgezet crimineel handelen vanuit detentie’ onnodig lijden onder de mensen die dat wel doen. Zo worden zij in hun rechten geschaad door maatregelen die de rechtsstaat zou moeten beschermen.

