De VerbroederIJ is een groene haven waar het leven gevierd wordt

Bij De VerbroederIJ in Noord ontmoeten allemaal verschillende mensen elkaar, maar te druk is het er nooit. Beeld Sanne Zurne

Naast de pontsteiger aan de Zamenhofstraat staat een paal met een bord, een streng bord, met een rode rand. ‘Verboden te zwemmen’ valt erop te lezen, op straffe van 150 euro boete. ‘Gevaarlijke stroming!’ Probleem is alleen dat niemand de waarschuwing kan zien, want het bord is omgedraaid en staat nu met de rug naar de passanten toe.

“Heb ik gedaan,” zegt een man die op een bankje geniet van een blikje bier. “We houden hier niet zo van verboden.” Hij grijnst. “Jan Kok, aangenaam. Ik ben de vuurmeester hier,” en hij wijst naar de korf op het naastgelegen strand, waar geregeld een kampvuur wordt ontstoken. “Als de zon schijnt trekt niemand zich iets van het verbod aan en gaan we lekker burgerlijk ongehoorzaam het water in. Ik snap de gemeente wel, maar ik heb nog nooit iemand in de richting van de pont zien zwemmen. Je kijkt wel linker uit.”

Kruising tussen Ruigoord en Blijburg

Kok (53) steekt een joint op en danst op de lome reggae van een paar rasta’s, die onder de luifel van een caravan naast het strandpaviljoen plaatjes draaien en toasten. Ze zingen over ‘easy Amsterdam’ en dat is nergens zo toepasselijk als hier, in deze uithoek van het Hamerkwartier, waar een sfeer hangt die zich het nog beste laat omschrijven als een kruising tussen Ruigoord en Blijburg.

Kinderen spelen in het zand, honden rennen vrolijk achter elkaars staarten aan, een jongen met paars piekhaar bestelt een kimchi-tosti en voor zijn vriendin een bloemkoolsalade met gegrilde pompoen. Het meubilair is gemaakt van oud hout en pallets, kabelhaspels hebben zich vermomd als tafel. Aan elke tafel hangt een asbak in de vorm van een emmertje. Bij de entree staan kannen met gratis drinkwater, in plasticvrije bekers. Op het damestoilet prijkt het opschrift ‘woman’, op de mannen-wc staat ‘human’.

Buurthuis

Het strand maakt deel uit van de buurtgemeenschap, de community, die hier vanaf 2018 ontstond. Het stadsdeel had een prijsvraag uitgeschreven voor het braakliggende terrein onder de rook van de vroegere zwavelzuurfabriek Ketjen, die – met walmende schoorstenen en al – nog figureert in Dick Maas’ film Amsterdamned. Het door buurtbewoners bedachte plan voor de VerbroederIJ (‘Samen voor elkaar’) kwam als winnaar uit de bus.

Op de vlakte werd 160 kuub Noordzeestrand gestort en een houten paviljoen neergezet, dat ooit op het strand van Katwijk stond. “We wilden een plek creëren waar mensen uit Noord elkaar konden ontmoeten, maar het is veel meer geworden,” zegt initiatiefneemster Tania Spaans (46). “We zijn een soort buurthuis waar altijd wat te doen is, een groene haven waar we het leven vieren, ook voor mensen zonder portemonnee. In elk geval geen eenheidsworst.”

En dat trekt dus ook een divers publiek aan. Spaans: “Overdag veel jonge gezinnen met kinderen, maar ook ouderen die met het pontje uit de stad komen, speciaal voor onze appeltaart. Maar de meeste bezoekers komen uit Noord. Hier ontmoeten al die verschillende mensen elkaar. Van de week hadden we een Indiase bruiloft met 150 mensen, gisteren een studentenfeest. Het is altijd gezellig druk, maar nooit te, en daar ben ik blij om, want dan verlies je de verbinding met de gasten. Geld verdienen is niet ons belangrijkste doel.”

Jongeren met een taakstraf

Dat blijkt ook uit de samenstelling van het personeel. Dat is jong en voor een deel, zoals dat heet, ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. “Alles werkt met en door elkaar heen,” zegt Spaans. “Regulier personeel, betaalde en onbetaalde vrijwilligers, jongeren met een taakstraf, herintreders, veel stagiairs: ook op dat gebied zijn we een ontwikkelplek.”

Naast het terras is een grote moestuin, de MoestuinderIJ, en aan de achterkant spelen de varkens Barry en Rosita in de modder – hun mest wordt gebruikt in de tuin. Geklust wordt er in de ZagerIJ, en het bloemenlint dat langs het strand loopt, zorgt voor kleur. Ook biedt de VerbroederIJ plaats aan Helen’s Free Food Market, waar overgebleven voedsel van supermarkten, bakkers en groenteboeren gratis wordt aangeboden.

Tot eind 2026 blijven

De VerbroederIJ was al gauw een doorslaand succes, dus toen eind vorig jaar het contract afliep en de gemeente het terrein opeiste om er een school neer te zetten, kwam de buurt in opstand. Een petitie leverde in een mum van tijd 10.000 handtekeningen op, burgemeester Femke Halsema kwam langs, en toen Reinier van Dantzig wethouder Grondzaken werd was het pleit snel beslecht. Spaans: “We mogen nu tot eind 2026 blijven zitten, maar ik hoop dat we nog veel langer zullen blijven bestaan.”

De rasta’s nemen even pauze, Jan Kok strijkt weer neer op zijn bankje aan de oever en staart uit over het water – aan de overzijde van het IJ ligt Zeeburg, met Loods 6 als blikvanger. De pont vanaf het Azartplein braakt weer nieuwe gasten uit. Kok, die na veel omzwervingen en een leven aan de zelfkant nu rust heeft gevonden, vertelt het verhaal van een jongen die hier ooit met alleen een schepje een tientallen meters lange, diepe geul naar het water heeft gegraven. “Daar is het strand mee begonnen, met een geul. En moet je nou eens zien. Wereldplek. Biertje?”

Beeld Sanne Zurne

Het andere stadsstrand van Noord: Pllek Naast de VerbroederIJ telt Amsterdam-Noord nóg een stadsstrand, het drukbezochte Pllek op het NDSM-terrein. Pllek, dat zich afficheert als het ‘grootste groene restaurant van Amsterdam’, is al tien jaar een doorslaand succes. De menukaart is voor het grootste deel vegetarisch of veganistisch. De clubavonden trekken veel publiek, maar op het programma staan ook ademworkshops, yoga, kindercircus, concerten en theater (pllek.nl/agenda). Zwemmen is niet toegestaan, maar op zomerse dagen trekt niemand zich hier iets van aan. Zoals oprichter Sjoerd Steenbeek zegt: “Pllek heb ik opgericht om een klein fijn wereldje te creëren en daarmee iets positiefs bij te dragen aan onze grote wereld.”