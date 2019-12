De verbinding met Noord: nog vele bezwaren tussen tunnel en brug

Beeld ANP

Vanaf het Java-eiland ligt Noord op precies 212 meter afstand. Nergens in de nabije omgeving is het IJ smaller. Dat Amsterdam juist op deze plek een brug dacht aan te leggen naar de overkant, is dus alleen al logisch uit kostenoogpunt: een korte brug is immers goedkoper dan een lange.

Zou je de brug (of een tunnel) ruim 1100 meter opschuiven in oostelijke richting naar het Azartplein, de meeste logische plek voor een ‘vaste oeververbinding’ volgens de vrijdag verschenen tussenrapportage van de onafhankelijke onderzoekscommissie van voorzitter Alexander D’Hooghe, dan ligt de dichtstbijzijnde oever van Noord op wel 706 meter afstand. Een brug of tunnel daar moet meer dan drie keer zo lang worden als bij het Java-eiland.

Een verbinding vanaf het KNSM-eiland is niet alleen veel duurder, maar waarschijnlijk ook technisch ingewikkelder. In geval van een brug betekent deze lange variant ook slikken voor liefhebbers van het IJ als de grootste open ruimte van Amsterdam.

Hoe langer de brug, des te ernstiger de inbreuk op het uitzicht. Als de keuze wordt op deze locatie onder het water door te gaan, dan praat je over een tunnel van meer dan een kilometer lengte. Om maar enkele van de bezwaren te noemen.

Lopen, praten, fietsen

De Belg D’Hooghe kent de cijfers natuurlijk. Hij kreeg enige honderden documenten (‘misschien wel duizend’) toegestuurd voordat hij met zijn onderzoek begon om voor eens en voor altijd antwoord te geven op de vraag hoe de stad het best kan worden verbonden met Noord. Met de regelmaat van de klok was hij te vinden in Amsterdam de afgelopen maanden. Lopend, pratend en vooral fietsend. “Om gevoel te krijgen bij de stad.”

De bevindingen die D’Hooghe vrijdag naar zowel de gemeente als het Rijk stuurde, zijn in die zin pas het begin, het betreft een tussenrapportage. Zijn Visienota Oeververbindingen IJ moet vooral contouren schetsen: eerst uitzoomen. Pas in de volgende fase gaan hij en zijn commissieleden nader inzoomen. Over de vraag brug of tunnel heeft de commissie zich nog in het geheel niet gebogen.

Kernpunt van D’Hooghes betoog: de stad moet gebruik maken van netwerken die er al zijn, nieuw aan te leggen verbindingen moeten aansluiten op bestaande of toekomstige routes. De Belg ziet de ‘binnenring’, de route die alle wijken rond het centrum met elkaar verbindt, als oplossing voor het probleem: waarom kan die niet doorlopen over of onder het IJ?

Dat D’Hooghe aantakt op dit tracé Marnixstraat-Weteringschans-­Sarphatistraat, voelt logisch. En dat een verbinding vanaf het Azartplein ook nog eens mogelijkheden biedt vanuit nautisch perspectief, maakt van de plannen van de Belg misschien wel de oplossing om uit de impasse te komen.

Oeverloze discussies

Tenminste, als de moeilijkheid dus niet is dat de verbindingen vanaf het Azartplein en het Stenen Hoofd, die volgens D’Hooghe fungeren als ‘bretellen om in het centrum te geraken’, op veel bezwaren stuiten juist vanwege de gigantische afstand die een brug of een tunnel moet afleggen op dit brede stukje IJ.

Alleen al om die reden wordt met spanning uitgekeken naar het uiteindelijk rapport van de commissie. Zelf verwacht D’Hooghe dat het straks snel kan gaan met een oeververbinding, maar de berg documenten uit de afgelopen tien jaar heeft de oeverloze discussies uit die periode blijkbaar verhuld. Het kan nog lang duren voor Amsterdam eraan toe is om een brug of een tunnel verder oostwaarts te plannen.