De vele petten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries

Peter R. de Vries. Beeld Jacqueline de Haas

Peter R. de Vries, misdaadverslaggever heette het programma dat tussen 1995 en 2012 op televisie was. Een handig gekozen naam, zo kon er geen verwarring bestaan over wat Peter R. de Vries (64) in de eerste plaats was. Gezeten achter een bureau en een kast vol dossiermappen behandelde hij zeventien jaar lang moordzaken, overvallen, gewelddadige berovingen en cold cases.

Maar De Vries is veel meer dan misdaadverslaggever alleen. In de veertig jaar tussen zijn eerste crimereportage voor De Telegraaf en de aanslag in de Lange Leidsedwarsstraat verschoot hij ontelbaar vaak van rol. De Vries is ook nog rechercheur, vertrouwenspersoon, aspirant-politicus, directeur van een advocatenkantoor, voetbalmakelaar, mediafenomeen en adviseur van de kroongetuige in het grootste misdaadproces ooit in Nederland. Niet zelden lopen zijn rollen dwars door elkaar heen, en altijd opereert hij in lijn met zijn karakter: vastberaden, vol zelfvertrouwen en zonder angst.

Goede verstandhouding

De in Aalsmeer geboren en in Amstelveen opgegroeide De Vries trad in 1978 in dienst bij De Telegraaf en legde zich al snel toe op misdaad. Grote faam verwierf hij door zijn stukken, maar vooral zijn boek over de Heinekenontvoering, die in 1983 plaatsvond. Dat boek had hij mede kunnen schrijven door zijn goede verstandhouding met Cor van Hout, een van de ontvoerders van biermagnaat Freddy Heineken. Zijn vriendschap met Van Hout zou hem op veel kritiek komen te staan, maar zijn meermaals verfilmde boek geldt als een klassieker in het misdaadgenre.

In 2003 legde De Vries een bom onder het voorgenomen huwelijk van prins Friso en Mabel Wisse Smit, door te onthullen dat zij in het verleden nauwe banden met topcrimineel Klaas Bruinsma zou hebben gehad. De getuigenis van Bruinsma’s voormalige lijfwacht Charlie da Silva’ (‘Mabel, ken je me nog?’) zorgde ervoor dat er geen toestemmingswet voor het huwelijk kwam en dat Friso het recht op de troonopvolging verloor.

Nog groter was De Vries’ scoop over Joran van der Sloot, die hij in een uitzending in 2006 in de val liet lopen met een verborgen camera. Tijdens ritjes met Patrick van der Eem, die in het complot zat, vertelde Van der Sloot tot in detail hoe hij op Aruba de Amerikaanse toeriste Natalee Holloway zou hebben laten verdwijnen. De Vries won een Emmy Award voor de uitzending en zou later, na een uitzending van Pauw en Witteman, een glas wijn in zijn gezicht gegooid krijgen door Van der Sloot.

Joran van der Sloot (met pet) gooit vlak na de uitzending van Pauw en Witteman een glas wijn in het gezicht van Peter R. de Vries. Beeld NPO

Vastgebeten

De Vries beet zich vast in talloze moordzaken, waaronder de Schiedammer Parkmoord (een geruchtmakende justitiële dwaling), de Puttense moordzaak (waarvoor twee mannen onterecht vastzaten), de moord op Nicky Verstappen (waarvoor na ruim twintig jaar een verdachte werd aangehouden).

Vaak stond hij de familie bij als vertrouwenspersoon en woordvoerder. Die rol vervulde hij ook voor de zussen van Willem Holleeder toen die zich tegen hun criminele broer keerden. Zelf had De Vries, die ook door Holleeder was bedreigd, een cruciale rol in het liquidatieproces waarin de Heinekenontvoerder tot levenslang werd veroordeeld.

En hoewel misdaad altijd de rode draad in De Vries’ loopbaan is gebleven, sloeg hij ook zijn vleugels uit naar andere vakgebieden. Hij flirtte met de politiek, en overwoog in 2005 om met Jan Nagel en Klaas Wilting met de partij PRDV (dat stond voor Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang, maar ook de initialen van zijn naam waren) mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Toen echter uit een opiniepeiling bleek dat minder dan 41 procent van de mensen hem een aanwinst vonden voor de politiek (dat percentage had hij zelf als ondergrens gesteld), trok hij zich terug.

Voetbalmakelaar

In 2014 richtte hij met zijn zoon Royce een voetbalmakelaarskantoor op. Vier jaar later begon hij advocatenkantoor De Vries & Kasem, samen met Khalid Kasem, die later tijdelijk in opspraak zou raken vanwege het vermeend doorspelen van informatie aan de organisatie van Ridouan Taghi. De Vries ging de kroongetuige Nabil B. in het proces tegen Taghi bijstaan.

De Vries heeft een formidabel geheugen, een goed georganiseerd archief, en is altijd bereikbaar. “Ik mezelf heb aangeleerd om onmiddellijk te reageren op nieuws, mails en telefoontjes. Daarmee steek je namelijk heel eenvoudig je concurrenten de loef af,” vertelde hij twee jaar geleden aan de Volkskrant. Zelf noemde hij dat het ‘onmiddellijkheidsbeginsel’, dat niet alleen zijn primeurs, maar ook zijn omnipresentie in de media verklaarde.

Graag geziene gast

De Vries is een graag geziene gast op radio en televisie, waar hij soms zaken besprak waar hij in een van zijn andere rollen bij betrokken was, maar ook niet schroomde om zijn mening te geven over onderwerpen die ver buiten zijn expertisegebied lagen. Zo kon De Vries uitgroeien tot een allround mediafenomeen, die in actualiteitenprogramma’s net zo makkelijk zijn licht liet schijnen over politieke zaken als dat hij bij RTL Boulevard meepraatte over showbizznieuws.

De Vries werd zo de ideale talkshowgast: goed geïnformeerd, helder formulerend en niet bang om de confrontatie aan te gaan. Ook zelfspot was hem niet vreemd: hij figureerde in de satirische show Promenade als ‘masked singer’ en trad een paar maanden geleden nog op als drag queen in het RTL-programma Make up your Mind.

Zeldzaam moedig

Maar behalve mediafenomeen en tal van andere rollen die hij in de loop der jaren had, bleef De Vries voor het grote publiek toch vooral wat hij zelf ook het liefste wilde zijn: misdaadverslaggever. “Een zeldzaam moedige journalist,” noemde burgemeester Halsema hem. “Onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid, volstrekt onafhankelijk en vrij van geest.”