De Valentijnschool gemengder maken is niet gelukt

"We hebben er echt buikpijn van," zegt een van de ouders van het ouderinitiatief, die anoniem wil blijven.



"Het is niet de schuld van de school, maar we hebben er wel veel energie in gestoken. En het is niet gelukt."



Geen reden tot sluiten

Schoolbestuur Amos laat via een woordvoerder weten dat ze ouderinitiatieven belangrijk vinden, maar dat het inderdaad een tijd onrustig is geweest. Ook zegt de woordvoerder dat de school niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Het geringe aantal leerlingen is geen reden om te sluiten.



Monique Hoogland begeleidt de ouderinitiatieven. Ze ziet vaker dat scholen die graag willen mengen, falen in het aantrekken van hoog­opgeleide ouders. "Ouderinitiatieven zijn in het begin heel kwetsbaar. Scholen moeten er echt in investeren, maar dat lukt soms niet, zeker met het grote lerarentekort nu."



Handvol pogingen

De gemeente maakt zich zorgen over de toenemende segregatie op scholen in de stad. Om kinderen van verschillende achtergronden samen naar school te laten gaan in plaats van in gescheiden werelden op te laten groeien, lanceerde de gemeente vorig jaar een project om ouderinitiatieven te helpen.



Negentien scholen meldden zich aan. Toch is er slechts een handvol scholen die een poging hebben gedaan, waarvan de Valentijnschool de succesvolste leek.



In het verleden lukte het al wel bij de St. Janschool en bij de Joop Westerweelschool in West.