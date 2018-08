De val van dirigent Daniele Gatti kon niet dieper zijn

Over drie dingen is iedereen het eens bij Daniele Gatti, de zevende chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, die donderdag door het orkestbestuur van zijn taken is ontheven.



1. Hij is een fantastische dirigent;



2. Hij splijt zijn gehoor met zijn radicale interpretaties en dwingende opvattingen in felle voor- en tegenstanders, zowel in het orkest als bij critici;



3. Hij is de stereotype charmante, temperamentvolle, heteroseksuele Italiaan.