De vader van W.F. Hermans stond nog voor overvolle klassen met wel honderd leerlingen

De vader van Willem Frederik Hermans was zijn hele leven onderwijzer. Hij was onverschillig en tevreden met zijn middelmatige lot, vond de schrijver. Maar promotie maken in het Amsterdamse volksonderwijs was niet zo eenvoudig.

‘Menige rode schoolmeester uit dat tijdperk toen het socialisme opkwam, bracht het door zelfstudie tot hoogleraar, bankdirecteur, Kamerlid of minister. Mijn vader niet,’ aldus Willem Frederik Hermans (1921-1995) in Dood en weggeraakt over zijn vader, de onderwijzer Johan Hermans. Die was, ‘zijn vlagen van jaloezie buiten beschouwing gelaten’, tevreden met zijn middelmatige lot.

Johan Hermans was een bakkerszoon uit Brielle, die als enige telg uit het omvangrijke gezin mocht doorleren. Hij volgde de 3-jarige hbs in Brielle en daarna de Rijkskweekschool voor Onderwijzers in Middelburg. Na het behalen van zijn onderwijsakte in april 1898 begon hij op de lagere school van Landsmeer aan zijn onderwijsloopbaan.

In 1901 werd de leerplichtwet ingevoerd en moesten ook tienduizenden Amsterdamse arbeiderskinderen die tot dan toe niet of onregelmatig onderwijs volgden, alle dagen naar school. En kreeg Johan een aanstelling op de Openbare Lagere School no. 45 aan het Karthuizersplantsoen in de Jordaan.

Zeven jaar later begon de vijf jaar jongere Rika Eggelte, telg uit een Amsterdams onderwijsgezin, op dezelfde school. Zij had in 1903 haar onderwijsakte behaald en beschikte ook over de aktes gymnastiek en ‘nuttige handwerken voor meisjes’, een vaardigheid die later goed van pas zou komen voor haar zoon Willem (zij naaide honderden zakjes voor de grondmonsters bij zijn geologische promotieonderzoek).

Ontslag na huwelijk

Nu overdreef Hermans het gebrek aan ambitie bij zijn vader, maar hij had gelijk dat het in het Amsterdamse volksonderwijs broeide in die tijd. Sociaaldemocraten namen na 1900 in de Bond van Nederlandsche Onderwijzers de macht over van meer liberaalgezinde bestuurders.

Een van hun speerpunten was het recht van onderwijzeressen om na hun huwelijk te blijven werken in het onderwijs. Volgens Hermans dachten zijn ouders daar na hun huwelijk in 1913 heel anders over: ‘Mijn vader, hoe verzot ook op geld, stelde er een eer in zijn vrouw onmiddellijk na het sluiten van het huwelijk ontslag te laten nemen. Een getrouwde vrouw hoorde niet te werken in loondienst.’

Na hun huwelijk gingen de ouders van Willem wonen in Brederodestraat 93-I in Oud-West. Later verhuisden zij naar de Eerste Helmersstraat 208-II, aan de zuidkant van hetzelfde woonblok, gebouwd door de Amsterdamsche Coöperatieve Onderwijzers-Bouwvereeniging.

Volgens een beschrijving in Hermans’ Ik heb altijd gelijk behoorden de meeste bewoners tot de socialistische arbeiderspartij: ‘Op 1 mei knoopten zij een rode lap aan een mosgroene stok. Het waren mensen die van duidelijke kleuren en doelstellingen hielden. Zij waren wonderwel in harmonie met de architectuur van hun coöperatie. Men zou niet meer kunnen uitmaken of de huizen zo gebouwd waren voor hen, dan wel zij zo waren geworden door die huizen.’ Willems ouders deden aan dat vlagvertoon niet mee. Zijn vader was nergens lid van, laat staan van een politieke partij.

‘Stijve Jezus’

De straten in Oud-West waren onderscheiden naar stand. De straten dicht bij de Overtoom waren vooral bestemd voor de kleine burgerij, waaronder onderwijzers. Daarachter bevonden zich de straten met arbeiderswoningen. Op de openbare scholen in de buurt zaten dan ook veel arbeiderskinderen.

De kleine Willem werd op de volksschool op de hoek gepest en uitgescholden voor ‘stijve Jezus’. Ook op het Barlaeus Gymnasium voelde hij zich als onderwijzerszoontje niet thuis tussen de kinderen van notarissen en artsen.

De invoering van de leerplicht had vooral bij de nummerscholen (zie kader) tot extra leerlingen geleid, wat daar veel ordeproblemen veroorzaakte. In de herinnering van Hermans kon zijn vader goed orde houden, maar gemakkelijk was dat niet in die overvolle klassen met zestig tot honderd leerlingen.

Nog in 1901 hadden de verzamelde onderwijsorganisaties geprotesteerd tegen een gemeentelijke circulaire waarin lichamelijk straffen werd verboden. Zij waren van mening dat een lichamelijke straf een noodzakelijk pedagogisch middel kon zijn bij moeilijk te hanteren leerlingen.

Zilveren vulpotlood

In 1915 was Johan overgestapt naar de Openbare Lagere School no. 73 in de Jordaan. Deze school was gebouwd op de binnenplaats van een hoger gerangschikte school aan de Elandsgracht en had een ingang aan de Hazenstraat 37. Toen het formele standenonderscheid in 1920 werd afgeschaft kregen 250 Amsterdamse scholen een naam. School no. 73 werd vernoemd naar de Hazenstraat, de andere school naar de Elandsgracht.

De Lager-onderwijswet van 1920 onderscheidde naast gewoon lager onderwijs ook nog uitgebreid lager onderwijs (ulo), een voortzetting van de lagere school van minimaal drie jaar, al dan niet in hetzelfde gebouw. Op zulke scholen werden de leraren iets beter betaald, maar daarvoor waren wel meer onderwijsaktes vereist.

Daarom zat Johan Hermans in de avonduren flink te blokken. Na het behalen van zijn aktes Handelskennis, Engels en Frans werd hij in 1925 aangenomen bij de De Bazelschool, een ulo aan de noordkant van het IJ.

In 1927 maakte Johan de overstap naar de Laurens Janszoon Costerschool, een uloschool in De Pijp. In 1939 ging hij vervroegd met pensioen. Bij zijn afscheid ontving hij van zijn dankbare klas een zilveren vulpotlood met inscriptie.

Johan en Rika Hermans overleden beiden in 1967. Dat zijn vader het slechts tot leraar op een ulo bracht, schreef Hermans, enigszins ten onrechte, toe aan diens examenvrees en het onvermogen om makkelijk te leren: ‘In elk geval niet zo makkelijk als ik’.

Sjoerd Karsten is emeritus hoogleraar onderwijsbeleid. Dit verhaal is een ingekorte versie van een artikel uit het februarinummer van Ons Amsterdam: onsamsterdam.nl.

Nummerscholen, letterscholen en namenscholen De ouders van Willem Frederik Hermans, zijn opa Eggelte en diens broers gaven allemaal les op een zogenoemde nummerschool. Tot 1920 bestond er een officieel standsverschil onder openbare scholen. Arme volkskinderen gingen naar kosteloze scholen, aangeduid met een nummer. Middenstandskinderen bezochten zogenoemde tussenscholen, die aangeduid werden met een letter en schoolgeld vroegen. Rijke kinderen zaten op dure of zelfs peperdure burgerscholen, die een eigen naam hadden en waar meer vakken werden geleerd.

