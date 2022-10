De twee tieners die crimineel wilden liquideren ook verdacht van woningoverval

Beeld Getty

Serginio E. (19) uit Amsterdam-Zuidoost en Gilliano H. (19) uit Diemen zouden op 6 april dit jaar een woning aan de Overtoom in Amsterdam-West hebben overvallen. Twee mannen belden die avond aan bij de woning. Eenmaal binnen werden twee bewoners vastgebonden. Nadat de overvallers ervandoor waren gegaan met twee tassen vol buit, wisten de ernstig geschrokken bewoners zichzelf te bevrijden en de politie te waarschuwen.

E. en H. werden onlangs in de gevangenis gelicht om over de woningoverval verhoord te worden. Beiden zaten al vast op verdenking van een liquidatiepoging op de Amsterdamse crimineel Mike I. Die had de politie gebeld nadat hij op 1 juni dit jaar twee mannen in warme kleding en met handschoenen had gezien op de galerij van de flat in Amsterdam-Oost waar hij op dat moment verbleef.

Kermis

De politie wist de twee jongens snel aan te houden. H. had een doorgeladen Glockpistool op zak en E. een 3D-geprint wapen. Bij hun arrestatie zei een van hen dat ze ‘iemand aan het opwachten waren’ om te beroven.

Op een telefoon die bij H. in beslag werd genomen, vond de politie foto’s van I., die op een kermis waren genomen. Ook vond de politie Signalberichten die vlak voor de aanhouding waren verstuurd. ‘Ga gelijk Diemen, bro,’ werd hen opgedragen.

Ook werd gevraagd hoe laat I. de deur uit zou gaan. ‘Kan elk moment,’ zou daarop geantwoord zijn. Daar op werd gestuurd ‘Doe spits,’ wat ‘wees scherp’ in straattaal betekent.

Foto in telefoon

“We waren daar niet om iemand te vermoorden,” zei H. dinsdag tijdens een pro-formazitting in de zaak. “We hadden opdracht gekregen om iets in dat huis te nemen. Vandaar dat zijn foto in mijn telefoon stond.” Op de vraag van de rechtbank wat er dan had moeten worden gestolen, antwoordde E.: “Tassen met drugs.” E. beloofde om zijn leven te beteren.

Een opdrachtgever voor de vermeende liquidatiepoging op I. is niet aangehouden. De crimineel geldt als een oudgediende in het criminele milieu. Begin deze eeuw maakte hij volgens justitie onderdeel uit van ‘een incassobureau voor criminelen’.

In februari werd hij door het gerechtshof veroordeeld tot zes jaar en vijf maanden gevangenisstraf voor zijn rol bij een poging tot moord in Almere op 17 juni 2017. Daarbij werd geprobeerd om crimineel M el J. uit de Diamantbuurt om het leven te brengen.

Dodenlijst

Daarnaast wordt op straat al jaren beweerd dat I. een rol speelde bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Derkaoui van der Meijden alias ‘Pirki’, in augustus 2014. Circa acht jaar geleden kreeg hij te horen dat hij op een dodenlijst stond.

De zaak tegen de twee jongens die het volgens het Openbaar Ministerie voorzien hadden op I. gaat op 20 januari verder.