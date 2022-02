De Transkliniek verkozen tot Roze Lieverdje 2022

Het Roze Lieverdje verwijst naar standbeeld 'Het Lieverdje' op het Spui, van een Amsterdamse straatjongen met een gouden hart. Beeld marijke stroucken

Het Roze Lieverdje is een tweejarige prijs voor Amsterdammers of Amsterdamse (vrijwilligers) organisatie die zich inzetten voor de emancipatie van de LHBTIQ+-gemeenschap.

Na het tellen van de online stemmen én het oordeel van een jury kwam de Transkliniek als winnaar uit de bus. De Transkliniek is een initiatief van Trans United Europe en de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam. Bij de Transkliniek kunnen mensen die niet in de reguliere zorg terechtkomen terecht voor seksuele gezondheidszorg en medische begeleiding bij hormoongebruik.

“De vrijwilligers van de Transkliniek hebben laten zien dat het onmogelijke mogelijk is. De Transkliniek is in Nederland enig in zijn soort en een mooi voorbeeld voor de hele wereld. De Transkliniek is een veilige ontmoetingsplek, waar iedereen terecht kan, ook als je buiten de reguliere zorg valt, bijvoorbeeld omdat je vluchteling bent, geen verzekering hebt of ongedocumenteerd bent," zei juryvoorzitter Glenn Helberg.

De jury noemde het kiezen van een winnaar uit de ‘geweldige shortlist' een 'zeer zware taak’ en besloot daarom om alle andere genomineerden de Roze Lieverdje penning toe te kennen, die hiervoor speciaal in het leven werd geroepen. Onder de genomineerden waren onder meer activist Jennifer Hopelezz en de vrijwilligers van Roze in Blauw.

Het Roze Lieverdje, een initiatief van GroenLinks, werd maandag voor de negende keer uitgereikt. Eerder winnaars waren onder anderen Naomie Pieter en Ellie Lust.