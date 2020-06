De terugkeer van het warenhuis begint met Magazijn 1181

Het voormalig pand van Hudson's Bay in Amstelveen wordt de plek voor het nieuwe warenhuis Magazijn 1181. Beeld Dingena Mol

“Ik zie dit echt als een warenhuis, maar wel een warenhuis van deze tijd. We zullen nooit een volledig assortiment hebben. Maar het wordt meer dan mode alleen.”

Eigenlijk wilde Peter Van der Hooft (59), mede-eigenaar van jeansketen Big L, afbouwen om zich op het organiseren van bridgevakanties te storten. “Maar toen kwam corona en verkochten we nauwelijks meer. Dan moet je naar oplossingen zoeken. “

“We hebben heel veel handel overgehouden. Ons magazijn in Dordrecht ligt vol mode. We hebben met een aantal leveranciers gesproken die allemaal hetzelfde probleem hebben. Die zijn bovendien bang dat ze volgend seizoen klanten verliezen, omdat heel veel modewinkels het niet zullen redden.”

Naast Big L baten Van der Hooft en compagnon Sander van Zetten in Lelystad en Roermond ook twee outletwinkels uit met overtollige voorraad van Bestseller, het Deense mode-imperium achter onder meer Jack & Jones, Vero Moda en Only. “Via een stagiaire van Bestseller ving ik op dat hun merken eigenlijk helemaal niet in Amstelveen worden verkocht, terwijl ze in de rest van Nederland oververtegenwoordigd zijn. En het enige dat daar leeg staat, is Hudson's Bay.”

En toen werd iets kleins ‘heel groot’. Zaterdag 13 juni openen de twee op de lege verdiepingen van het Hudson’s Baypand warenhuis Magazijn 1181, naar de postcode ter plekke “Dus nu ga ik nog een jaar of vijf door,” zegt de geboren Zwanenburger, die Amstelveen goed kent uit zijn tijd als marktkoopman in jeans. “Ik sta nu tegen mijn zestigste magazijnstellingen te sjouwen. Mijn vrouw moet me ‘s avonds uit bad lepelen.”

Warenhuis in coronatijd

Magazijn 1181 wordt geen outletwinkel. “Het is een warenhuis in coronatijd, met veel mode maar ook met ander assortiment. Zo zijn we zijn nog bezig met cosmetica en sportartikelen. We gaan werken in thema’s van drie maanden. Daarna wisselt het assortiment. Het eerste thema is corona. Met wijde paden en veel overtollige voorraad voorjaarsmode. 95 procent is afgeprijsd.” Ook komt er een variant op V&D’s Schoolcampus, met scholierenassortiment.

“Na 23 augustus gaan we drie dagen dicht. Dan volgt het thema ‘nieuwe start’ met herfstmode voor de normale prijs, met collecties die nu niet uitgeleverd worden. Maar we zullen altijd veel prijsacties hebben. Met Kerst komt er een grote kerstmarkt.”

Die cyclus heeft nog een andere oorzaak. Magazijn 1181 heeft vooralsnog een huurcontract van een jaar, dat telkens drie maanden verlengd kan worden. Gebouweigenaar ASR, die tientallen miljoenen verloor door het Hudson’s Baydebacle, dekt zich zo in tegen eventuele toekomstige ontwikkelingen, zoals het opdelen van het pand in verschillende winkelunits.

De verzekeraar verbouwde het pand, waar tussen 1973 en 2015 de grootste V&D van het land was gevestigd, in 2018 kapitaal voor de komst van Hudson's Bay. Toen die renovatie klaar was, lieten de Canadezen het pand maandenlang leeg staan. Pas maart vorig jaar trokken ze, na minieme eigen investeringen, alsnog op twee verdiepingen van het complex, om de deuren in december definitief weer te sluiten.

Paar jaar

“Wij verwachten er zeker een paar jaar te zitten,” zegt Van der Hooft. “Het ontwikkelen van nieuwe plannen voor dit pand gaat nog wel even duren. En de vastgoedeigenaren moeten nog rechtszaken over de huur afwikkelen met Hudson's Bay.” Het Canadese moederbedrijf heeft zich - net als bij 13 andere vestigingen - garant gesteld voor doorbetaling tot 2027 maar probeert zich onderuit te komen.

Wat Magazijn 1181 betaalt voor de 8600 vierkante meter winkelvloer houdt hij in het midden. “We zitten er zeker niet gratis, maar betalen niet de hoofdprijs. Zeker niet wat Hudson's Bay hier betaalde.” Naar verluidt bedroeg die jaarhuur ruim drie miljoen euro.

Het bijzondere huurcontract heeft ook gevolgen voor de 60 werknemers die nodig zijn om het warenhuis draaiende te houden. “Wij nemen de mensen aan voor zeven maanden. Daarna verlengen we.”

Maximaal tien vestigingen

Bij Magazijn 1181 zal het niet blijven. “Ik verwacht dat er komende tijd nog meer grote panden vrijkomen met tijdelijke herbestemming. Vandaar ‘Magazijn’ met daarachter de postcode. We hebben al zicht op nummer twee en drie. Meer dan tien zullen het er nooit worden. Daar zijn V&D en Hudson’s Bay ook fout gegaan en daar zit Hema ook mee. Die tijden zijn voorbij.”

De formule kan volgens hem ook overleven met meer permanente huurcontracten. “Dit kan de nieuwe vorm van warenhuizen worden. Ik geloof heilig dat het middensegment, dat nauwelijks nog in steden voorradig is, weer terugkomt. Het probleem van de detailhandel is dat de huurprijzen van winkels daarvoor nu te hoog zijn.”

Maar met de toenemende winkelleegstand, die door coronafaillissementen wordt aangejaagd, ontstaan volgens hem weer mogelijkheden. “Kijk naar modemerken als Petrol en Cars. Die scoren goed bij de internetbedrijven maar zijn nauwelijks fysiek in de winkels te vinden. Daar is dus wel vraag naar. Maar laten we eerst kijken hoe dit gaat.”