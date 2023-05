De teloorgang van Loetje was bijna onvermijdelijk: ‘Het is nu een soort chique McDonalds’

De plek waar het ooit allemaal begon: Café Loetje in de Johannes Vermeerstraat. Beeld Eva Plevier

Mara Grimm was in haar oordeel over biefstukkenimperium Loetje behoorlijk genadeloos: de biefstuk zelf was nog wel oké, maar vooral de jus was haar een gruwel. Hij leek op het bord plots in beweging te komen (‘It’s alive!’) en ook het woord ‘diaree-achtig’ viel – nooit goed nieuws in een restaurantrecensie.

“Als culinair liefhebber deel ik de mening van Mara Grimm natuurlijk,” zegt Wouter Verkerk, horecatrend­watcher en adviseur van horecabedrijven. “Maar als je uitzoomt: is dit niet wat altijd gebeurt als een restaurant waarvan de eigenaar een liefhebber is en zelf in de keuken staat en precies weet wanneer de gasten jarig zijn, verandert in een keten met meer dan zestig vestigingen?”

Grootkapitaal

Het begon namelijk 45 jaar geleden in een café-biljart in de Johannes Vermeerstraat, waar een graag-mopperende ex-slager voor zijn klanten een biefstuk met witbrood op het menu zette. De huissignatuur: badend in de jus. Een lang succesverhaal kort: al snel werd er een tweede, derde, vijfde vestiging in Amsterdam en omgeving geopend, en sinds 2020 is Loetje opgenomen in een van de grootste horecagroepen van Nederland, de Restaurant Company Europe (RCE).

“Daarom is het een herkenbaar verhaal voor iedereen,” zegt Gijsbregt Brouwer, foodtrendwatcher en oprichter van culinair platform De Buik. “Je hebt een mooie klassieke zaak, het grootkapitaal komt erbij en dan wordt het een puinhoop. Daar kan iedereen zo van smullen.”

Brouwer snapt de opwinding. “Loetje is een Amsterdams instituut. Het past ook in de serie die Mara doet door een keer per maand naar een klassieker te gaan. Maar eigenlijk is Loetje nu een soort chique McDonalds.”

Toch wil Verkerk een lans breken voor die schaalvergroting. Verkerk: “Laten we niet vergeten: schaalvergroting maakt het voor veel mensen wel mogelijk betaalbaar uit eten te gaan. En Loetje doet een hele grote groep Nederlanders dagelijks een plezier.”

Zakelijk slim

Culinair ondernemer Piet van der Werff kan dat becijferen. “Voor mij is een stuk vlees en een heleboel jus op een kneuterig porseleinen bord het culinaire failliet van ons land, maar zakelijk gezien is Loetje natuurlijk een groot succes. Er worden vierhonderd tot zeshonderd tournedos gegeten per vestiging, per dag. Daar kan niet één restaurant aan tippen.”

Van der Werff kan zich vinden in de beoordeling van Grimm. “Die jus mag niet in een restaurant terecht komen. Dat druist tegen alle culinaire normen en waarden in. Maar vraag aan de gemiddelde Nederlander: ‘Waar eet je de lekkerste biefstuk van het land?’ Dan zegt die: ‘Nou, bij Loetje.” Dat hebben ze voor elkaar gekregen. Zakelijk doen ze het heel erg slim.”

Ook Brouwer benadrukt dat heel veel mensen met veel plezier naar Loetje gaan. “Kijk maar naar de recensies op Google of Tripadvisor. Daar scoort Loetje respectievelijk een 4.3 en 4.5 gemiddeld, en 5 is het hoogste, dus dat is echt een hoge score.”

Ziel

Dat de ziel uit Loetje is verdwenen, maakt verreweg de meeste klanten niet uit. Brouwer: “Dat oude, romantische beeld van de oude Ludwig die in de Johannes Vermeerstraat stond en tegen klanten zei dat biefstuk alleen op zijn manier bereid mocht worden, dat is er gewoon niet meer. Dat doet natuurlijk wel een beetje pijn, maar de meeste mensen maakt dat helemaal niet uit.”

Sterker, volgens Verkerk hebben alleen Amsterdammers nog dat romantische beeld. Verkerk: “Mijn opa kan fantastische verhalen vertellen over toen de Febo nog een banketbakker was. Nu denkt half Nederland dat de Febo een snackbar uit Groningen is, omdat Youp van ’t Hek daar voorstellingen gaf.”

En Brouwer: “Zo’n concern koopt natuurlijk het merk, en daarmee ook de ziel. Dat is waar je heel veel geld voor betaalt. En ze kopen de receptuur, en daar gaan ze aan zitten kloten. Ze moeten nu voor zeventig zaken inkopen in plaats van good old Loetje voor vier of vijf zaken. Ze hebben met inflatie te maken, dus ze doen twee kleine stukjes in plaats van één grote, en ze gaan mee met de veganhype. Dus Loetje is allang geen Loetje meer. En wat Mara heeft gedaan, is ons daarvan bewust maken.”

Reactie Loetje: ‘We hebben vele trouwe fans die al jaren positief reageren’ Jorine Sieperda, directeur marketing van Restaurant Company Europe, reageert schriftelijk. Hieronder een deel van haar reactie. ‘We vinden het jammer dat de recensie erg negatief is en dat onder andere de jus niet in de smaak viel. Gelukkig hebben we hele trouwe fans die al jaren positief reageren.’ ‘Hoewel de wereld verandert zorgen we nog steeds dat het succes van 45 jaar geleden geborgd wordt en staan we nog altijd voor dezelfde gastvrijheid, dezelfde kwalitatieve ossenhaasbiefstuk met dezelfde jus en gezellige locaties waar we veel in investeren. Wel gaan we met de trends mee en zijn we blij dat we de plantaardige biefstuk vorig jaar hebben kunnen introduceren.’ ‘Schaalvergroting van sterke en populaire formules zien we als een positieve ontwikkeling die wordt ingegeven doordat gasten hierom vragen. Dat zien we bijvoorbeeld ook in reacties van fans op social media, waar specifiek om Loetjes wordt gevraagd in bepaalde plaatsen. Vanuit gastperspectief wordt continuïteit gewaardeerd. In welke Loetje je ook komt, als gast krijg je dezelfde goede ervaring.’