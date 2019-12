De Taart van m’n Tante in de Pijp wordt een kaasbar

Taarten van Abel, Samy, kosteloos Beeld -

Siemon de Jong, mede-eigenaar en presentator van het populaire kinderprogramma Taarten van Abel, zegt dat het na drie decennia tijd werd voor iets nieuws. “We hebben heel lang heel hard gewerkt, veel personeel gehad en zijn nu toe aan een beetje rust en bezinning.”

‘Beste mensen, De Taart van m’n Tante is gesloten. Dank voor alle jaren, xx De tante,’ staat te lezen in een briefje op het raam van het voorheen zo drukke, roze café, dat de droom was van elk kind. Het pand is inmiddels verhuurd en wordt verbouwd. De Jong: “We hebben er een jaar over gedaan om een nieuwe huurder te vinden. Er komt een heel nieuw horecaconcept in, iets wat we nog niet hebben in Amsterdam.”

Na enig aandringen wil De Jong wel zeggen dat het om een ‘kaasbar’ gaat. Ook op Instagram en Facebook valt te lezen dat Kaasbar Amsterdam binnenkort opent op Ferdinand Bolstraat 10, een zaak waar kaas en wijn kunnen worden genuttigd.

Bakkerij

Kinderen hoeven niet bang te zijn dat ze straks geen taarten meer kunnen bakken met Abel, het alter ego van De Jong in het televisieprogramma. De bakkerij, iets verderop aan de Eerste Jacob van Campenstraat, blijft in gebruik voor Taarten van Abel. Het succesvolle kinderkookprogramma, waarin kinderen taarten bakken voor een dierbaar persoon, start in januari met het zeventiende seizoen.

Taarten van Abel werd bekroond met een Zilveren Nipkowschijf, de Gouden Stuiver en de Cinekids Publieksprijs.

De Jong heeft nog een ding toe te voegen: “Ik wil graag alle Paroollezers heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren.”

😥

De taart van m'n tante is weg.

Zoveel mensen hebben gesmuld van de meest prachtige en heerlijke taarten.

En 'de taart' bracht een glimlach op miljoenen gezichten, bewoners en bezoekers. Een kleurrijk welkom aan iedereen die De Pijp binnenkwam. Dank @taartman020 🍰❤️🌈🎂💜 pic.twitter.com/7ID1p2L0uB — Bewoners van de Pijp (@BvdPijp) 15 december 2019