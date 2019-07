De Stopera is verdeeld: lachgas verbieden, of even afwachten?

Gebruikers van lachgas op het Rembrandtplein. Beeld Amaury Miller

“Ik ben hartstikke blij dat burgemeester Halsema de ernst van de situatie inziet”, zegt ChristenUnie-raadslid Don Ceder. Maandag kondigde Halsema maatregelen aan om de verkoop van lachgas in het nachtleven terug te dringen. Gewiekste ondernemers verkopen het gas, dat een korte roes veroorzaakt bij gebruikers, op straat vanuit een bakfiets en glippen als ‘koeriersdienst’ door de mazen van de wet. De politie staat machteloos.

Ferme taal

Samen met andere rechtse of conservatieve partijen, zoals de VVD en het CDA, strijdt Ceder al langer tegen het fenomeen lachgas, dat enorm populair is onder jongeren op festivals en in het nachtleven. Tot nu toe kregen zij weinig bijval uit het stadsbestuur.

Op 9 mei nog zei wethouder Simone Kukenheim (Zorg) dat ze voorlopig geen argumenten ziet om lachgas te verbieden. Ze wil eerst een grootschalig onderzoek van het Trimbosinstituut afwachten voordat zij met maatregelen komt. “Als dat aanleiding geeft tot ander beleid, ga ik dat vertellen,” zei Kukenheim in een debat op 9 mei. Maar op dit moment blijf ik bij de positie die ik heb.”

Die terughoudendheid staat haaks op de ferme taal van Halsema. Ze wil dat het kabinet het middel opneemt in de Geneesmiddelenwet zodat het gebruik ervan wettelijk gereguleerd kan worden. Ook laat ze onderzoeken of gebruik van lachgas kan worden verboden via de gemeentelijke regelgeving, de APV. Deze maatregelen zijn niet alleen beperkend voor verkopers, ze raken aan het gebruik van lachgas.

Recreatieve drug

Dat gaat verder dan Kukenheim eerder zei. “Het is verstandig dat de burgemeester onafhankelijk opereert ten opzichte van de wens van haar wethouders,” zegt CDA-raadslid Diederik Boomsma. Ook Ceder telt zijn zegeningen. “Ik ben blij dat deze maatregelen er de facto voor zorgen dat het gebruik van lachgas verboden wordt.”

Maar of Halsema een meerderheid weet te vinden voor haar actie tegen lachgas, is de vraag. D66-raadslid Alexander Hammelburg trapt op de rem. “Ik snap dat Halsema een probleem in de uitgaansgebieden wil aanpakken, maar we gaan nu geen draconische maatregelen nemen die vooruitlopen op de discussie over lachgas als recreatieve drug,” zegt hij.

Ook coalitiepartij SP wil lachgas vooral terugdringen daar waar het voor overlast zorgt, maar het gebruik ervan vooralsnog niet criminaliseren. Met die wens van de coalitie zal Halsema rekening moeten houden.

Beeld Laura van der Bijl