De stille schoolpleinen en uitgestorven klimrekken zijn terug

Montessorischool De Eilanden. Beeld CHRIS EN MARJAN

Het was tijdens de eerste lockdown dit voorjaar een onwerkelijke ervaring: uitgestorven schoolpleinen, geen fietsen in de rekken, geen opgewonden gegil in de pauzes. Van half maart tot half mei moest vanwege de eerste lockdown vrijwel al het onderwijs digitaal gegeven worden, en bleven scholen en pleinen leeg. De opluchting was groot toen de scholen half mei weer open mochten. Nu Nederland tot zeker half januari in een nieuwe lockdown zit, blijven de klimrekken, fietsenstallingen en hinkelbanen weer leeg.

Toch komt daar in Amsterdam na de kerstvakantie misschien al sneller verandering in. Veel basisscholen hebben besloten naast de kwetsbare kinderen ook de achtstegroepers vanaf begin januari weer les te geven. Dit schooljaar is voor hen, met de Cito-toets op komst, net iets te belangrijk om veel les te missen. Dan hebben zij het schoolplein dus eventjes voor zichzelf.

Basisschool de Polstok. Beeld CHRIS EN MARJAN

Brede School de Kikker. Beeld CHRIS EN MARJAN

Ibs As Soeffah. Beeld CHRIS EN MARJAN

Het 4e Gymnasium. Beeld CHRIS EN MARJAN

De nieuwe Havo. Beeld CHRIS EN MARJAN

Geert Groote College Amsterdam. Beeld CHRIS EN MARJAN

Obs De Schakel. Beeld CHRIS EN MARJAN

Wellant Vmbo Linnaeus. Beeld CHRIS EN MARJAN

Theo Thijssenschool. Beeld CHRIS EN MARJAN