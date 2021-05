De stamgasten van Café De Amstel ontbijten om 6 uur in ochtendjas

Vanaf woensdag zijn de terrassen langer open: van 06.00 uur ‘s ochtends tot 20.00 uur ‘s avonds. De stamgasten van Café De Amstel vieren dat door voor zonsopkomst hun bed te verlaten om buiten de deur te ontbijten, in badjas.

Om kwart voor 6 ‘s ochtends is er niemand te bekennen op de Jozef Israëlskade. De zon is nog maar een paar minuten op. Het enige teken van leven is een meerkoet die rustig door het water zwemt. Toch lijkt er bij Café De Amstel iets te gebeuren. Op het grasveldje voor het café staan vier grijze picknicktafels, elk onder een uitgeklapte felrode parasol. Er liggen servetjes, peper-en-zoutvaatjes, bierviltjes en op elke tafel brandt een lampje.

“Vandaag is gewoon even een gekkigheidje,” zegt eigenaar Arie van der Velden (50) om 5.50 uur, terwijl hij een slok van zijn koffie neemt. Om te vieren dat de horeca eerder open mag, organiseert Café Amstel een ontbijtactie. Als klanten tussen 06.00 en 07.00 uur in hun bad- of ochtendjas komen ontbijten, hoeven zij in plaats van €10 maar €7,50 te betalen.

Dat aanbod geldt wel alleen op woensdagochtend: “Als je zoiets later doet, is het effect een beetje weg.” De café-eigenaar twijfelde dan ook niet om vroeg op te staan. Zijn wekker ging om 03:45 uur om het ontbijtfestijn voor te bereiden.

Zwarte badjas

Om 05:57 arriveert de eerste gast in een zwarte badjas. “Fantastisch, geweldig, helemaal goed,” lacht Van der Velden. Het duurt niet lang voordat het drukker wordt. Binnen enkele minuten arriveren nog eens vijf gasten. Ze bekijken elkaars outfit en barsten in lachen uit. In de vroege ochtenduren ontbijten in je ochtendjas op het terras. Dat hadden ze nog nooit gedaan.

Om 06.15 zijn bijna alle tafels bezet. Van der Velden rent over het terras en neemt snel de bestellingen op. “Drie keer ontbijt,” schreeuwt hij naar de keuken. Dat de opkomst zo groot zou zijn, had hij niet zien aankomen. Op het terras zitten ongeveer 30 mensen in badjassen te wachten op het ontbijt. “Ik dacht dat er een mannetje of 15 zou komen, maar dat is zeker niet het geval.”

Badslippers

Stamgast Pieter Lammerts (73) zit met Piet Broekhuizen (70) en Stephan Schouten (49) aan tafel. Hij draagt een donkerblauwe ochtendjas, rode sokken en badslippers. “Dit is niet mijn standaardoutfit in de ochtend. Ik draag dit puur voor gelegenheid,” lacht hij. De mannen kennen elkaar van het café. Vroeger waren ze vaak samen om de biljarttafel te vinden. Maar samen ontbijten in een ochtendjas, dat is bijna net zo gezellig.

Om 06:18 komt Toos van der Made (72) aangereden in haar witte Canta. Ze draagt een knalroze badjas, heeft krulspelden in het haar en is al volledig opgemaakt. Met haar buurvrouw, die haar douchemuts nog op heeft, gaat ze aan tafel zitten. Of ze het niet een een tikkeltje vroeg vindt om te ontbijten? “Welnee. Ik kruip straks weer achter de warme bats van m’n man.”