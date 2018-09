De stad waar alles kan en mag, maar moeten we dat wel willen?

Bij zijn aantreden als waarnemend burgemeester was Jozias van Aartsen al gewaarschuwd: wie over de vrijheden in Amsterdam begint, wordt genegeerd of weggezet als betuttelaar.



De tolerantie ten aanzien van drugs en prostitutie is heilig in de stad waar alles moet kunnen.



Maar toen in januari een onschuldige 17-jarige stagiair werd doodgeschoten op Wittenburg, besloot Van Aartsen dat het zo niet langer kan.



Vrijzinnigheid

"De vrijzinnigheid wordt gebruikt als stoplap.