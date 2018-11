De stad verandert en dat doet pijn, blijkt uit deze burenruzie

Sinds de ondernemer er zit, is het voor de bewoners 'een hel'

Toen hij vroeg of het wat zachter kon, werd, volgens hem, gezegd dat hij niet zo moest klagen. "Hij zou over me heen lopen en me in de grond trappen. Sindsdien voel ik me onveilig."



De buurt beklaagde zich over de stank en de herrie van de zaak waar ook 'sushisnacks' werden verkocht. De ondernemer is al op de vingers getikt vanwege zijn gevelbanken en de grote reclames aan de muur.



Ja, hij heeft zich weleens kwaad gemaakt, zegt de ondernemer. Voor hij in het pand trok had de makelaar hem al gewaarschuwd dat zijn buurman 'heel vervelend' kon zijn. "Ik wil ook niet dat iemand bang voor me is. Tijdens de verbouwing hebben we veel lawaai gemaakt, maar daarna hebben we ons best gedaan goed samen te leven met de buurt en de buren."



Waslijst

Het is een klassieke burenruzie, maar de zaak staat niet op zichzelf: op meer plaatsen in de stad botsen ondernemers en bewoners. De stad verandert en veel inwoners doet dat pijn.



En het moet gezegd: de ondernemer waarover het nu gaat, lijkt naadloos te passen in het profiel waarover het op zoveel plekken in Amsterdam gaat. Nadat hij donuts had geprobeerd te slijten, volgden stroopwafels en 'sushi-burritos'. Telkens werd hij teruggefloten door de gemeente. Hij verkoopt ijsjes, maar nu in de winter tassen. Tegen hem is een waslijst aan overtredingen geconstateerd.



Tegelijk valt ook niet alle schuld direct op deze ene ondernemer af te schuiven. Is het reëel te verwachten dat je tot in lengte van jaren naast een sieradenwinkel woont die maar twee dagen per week open is?



De rechter probeerde de kemphanen tot een gesprek te bewegen, maar mediation was nog een brug te ver. Over twee weken doet de rechter uitspraak.