De stad schoonhouden tijdens Koningsdag is een megaklus

De Westerstraat in de Jordaan aan het eind van Koningsdag. Beeld Joris van Gennip

Op maandagochtend is het nog rustig op de Noordermarkt. De eerste voorbereidingen voor Koningsnacht- en dag worden getroffen. Met stoepkrijt en ducttape hebben bewoners een plekje op de vrijmarkt gereserveerd en Café De Blaffende Vis in de Westerstraat is begonnen met de opbouw van zijn befaamde gevelversiering.

Emiel de Booij, regisseur evenementen van Stadswerken Amsterdam, is al sinds augustus bezig met de voorbereiding van Koningsdag. Met negenhonderd collega’s zorgt hij er straks voor dat de stad schoon en veilig blijft. “Straks staat het hier helemaal vol,” zegt De Booij terwijl hij wijst naar de Westerstraat. “Er komen hier vijf podia en heel veel mensen.”

Megaklus

Van de jaarlijks 2500 evenementen in de stad is Koningsdag verreweg de grootste. De gemeente verwacht rond de 900.000 bezoekers. Om alle troep tijdens en na Koningsdag op te ruimen, pakt De Booij met zijn team groots uit. In totaal worden er 136 vuilniswagens en 97 veeg- en spoelmachines ingezet. Daarnaast plaatst de gemeente 275 toiletten en 750 extra vuilnisbakken.

Na Koningsnacht ligt de stad al vol met bierblikjes, frietbakjes en oranje attributen en dan moet het hoofdnummer nog beginnen. Dinsdagnacht beginnen gemeentewerkers om vier uur al met opruimen. Dan is het schoon voordat Koningsdagvrijmarkten beginnen, om zes uur. “We proberen de afvalbakken zo vaak mogelijk te legen, maar op een gegeven moment kom je er niet meer doorheen.”

Er wordt vanaf de buitenwijken naar het centrum toegepoetst. “Om zes uur ’s avonds beginnen we in de andere stadsdelen en dan trekken alle veeg- en spoelmachines om middernacht naar het centrum toe.”

Troep voorkomen

Als het aan de gemeente ligt, sta je niet tot aan je knieën in de plastic bekers en gooien rommelmarktverkopers hun niet-verkochte waar netjes weg. Cafés en festivals moeten gebruik maken van statiegeldbekers en op vrijmarkten lopen ‘activatieteams’ rond. “Zij sporen mensen aan te recyclen en delen vuilniszakken uit. Niet-verkochte spullen worden met bolderkarren opgehaald en naar containers gebracht, waarna de spullen een tweede leven krijgen in een kringloopwinkel,” zegt De Booij.

“Natuurlijk is het aan het eind van de dag een bende, maar ik ben blij dat mensen een leuke dag hebben gehad. Als je bijna een miljoen mensen op visite krijgt, moet je gewoon schoonmaken. We zorgen ervoor dat het de volgende ochtend schoon is. Je kunt mensen niet in de troep van een ander laten zitten.”

Wildplassen

“We zijn altijd op zoek naar een goede mix, waarin buurtbewoners zo min mogelijk overlast ervaren maar het feestje wel gewoon door kan gaan,” zegt De Booij.

Inwoners klagen vooral over wildplassers. “We kunnen heel veel toiletten plaatsen, toch blijven mensen wildplassen. Als er in je portiek geplast wordt, snap ik wel dat dat heel vervelend is.”

Bij het plaatsen van toiletten wordt steeds meer rekening gehouden met vrouwen en mindervaliden. “Plaszuilen zijn vaak makkelijker, omdat daar vier mannen tegelijk kunnen plassen en ze weinig ruimte in beslag nemen. We plaatsen nu meer toilethokjes en mindervalidetoiletten, zodat iedereen makkelijk naar het toilet kan.”

Voor De Booij is Koningsdag een bijzondere dag om te werken. “Ik vind het wel kicken. Ik ben trots dat ik een steentje mag bijdragen aan zo’n evenement. Ik heb niet het idee dat men weet wat wij allemaal doen, maar dat hoeft ook niet. Als inwoners van de stad zo min mogelijk merken van ons werk, doen we het goed.”