De stad is veiliger, maar de druk op politie is zwaar

Het klinkt als een lange stroom goed nieuws, de cijfers die de driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris maandagochtend openbaar maakte.



Amsterdam was in 2017 'objectief veiliger', stelt burgemeester Jozias van Aartsen. "De trend van een dalend aantal misdrijven heeft zich ook in 2017 doorgezet in Amsterdam. De cijfers sluiten aan bij de daling van criminaliteit in Nederland en Europa."



Het aantal meldingen en aangiftes van misdrijven daalde 5 procent naar 93.020, een absoluut laagterecord.



Zwaar onder druk

Daartegenover staat dat de driehoek nadrukkelijk laat weten dat de capaciteit van vooral de politie zwaar onder druk staat. Door de drukte in de groeiende stad, die meer bezoekers dan ooit moest verwerken.



Door de 'complexiteit van veiligheidsvraagstukken' en door de intensieve aandacht die er is voor radicalisering en terrorisme. Ook de toename aan demonstraties in de stad trekt een wissel. In 2014 waren er 220 betogingen, vorig jaar waren dat er 789.



Het signaal is helder: de rooskleurige cijfers van 2017 kunnen in de toekomst enkel worden herhaald als die capaciteit wordt vergroot.