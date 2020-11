De stad heeft steeds minder plaats voor leraren en agenten

Beeld Niels Wenstedt/Getty Images

Amsterdam telde vorig jaar zo’n 79.000 inwoners met een middeninkomen, mensen die een huis van ongeveer 3 ton kunnen betalen. Dit is zo’n 17 procent van het totale aantal huishoudens in de stad. Het jaar daarvoor lag het aantal nog op meer dan 80.000, bijna 20 procent van het totaal.

De stad is in de jaren voor de coronacrisis gegroeid, maar de middenklasse niet. Dat is zorgelijk, vindt wethouder Laurens Ivens (Wonen). “Middeninkomens werken veelal in de publieke sector of zorg, denk aan agenten, docenten, verplegers. Ik vind het fijn als een leraar op een Amsterdamse school ook het sentiment in de stad kent. En dat gaat het beste als die in Amsterdam woont.”

Uit de laatste cijfers blijkt dat het aantal hoge inkomens in Amsterdam de afgelopen jaren flink is toegenomen en inmiddels meer dan een derde van de bevolking uitmaakt. Lagere en middeninkomens trekken vaker de stad uit.

Belangrijkste reden voor deze uitstroom is het gebrek aan betaalbare huizen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er minder middeldure woningen dan mensen met een middeninkomen in de stad zijn. De stad telt iets meer dan 60.000 middeldure koop- en huurwoningen, in 2015 waren dat er nog meer dan 80.000.

Prijsstijgingen

Vooral het aantal betaalbare koopwoningen in de stad, maximale prijs 297.000 euro, krimpt hard door de enorme prijsstijgingen in Amsterdam. Ivens probeert dit te compenseren door meer middeldure huurwoningen te bouwen, maar de nieuwbouw verloopt dit jaar ‘dramatisch’, erkent de wethouder. IVBN, de belangenbehartiger van institutionele beleggers, meldt dat in de eerste helft van 2020 minder dan 100 middeldure huurwoningen in aanbouw zijn genomen.

In 2019 werd met de bouw van zo’n 1200 van deze huizen begonnen – iets meer dan een jaar eerder. Toch blijft ook dit achter op de ambitie van het gemeentebestuur om gemiddeld 1670 woningen per jaar te bouwen met een maximale huur van 971 euro per jaar. Dat is in 2018 en 2019 niet gelukt en dat zal ook in 2020 niet lukken.

Ivens erkent dat hij achterloopt op zijn ambities, maar verwacht een inhaalslag. Hij rekent op beleggers, die de nieuwbouw moeten financieren. Begin dit jaar bereikte Amsterdam een akkoord met deze partijen om de komende jaren duizenden woningen te bouwen met een huur tussen 737 en 1027 euro per maand. Daar ging een lange ruzie aan vooraf, waarbij Ivens en de beleggers steggelden over de maximale huurstijging en hoeveel jaar een woning middelduur moet blijven. Het zal nog even duren voordat deze nieuwbouw is gerealiseerd. “Dit jaar gaan we nog niet knallen, maar dat gaat wel gebeuren,” aldus Ivens.

‘Goed nieuws’

Gertjan van der Baan, bestuursvoorzitter van Vesteda, een van de grootste beleggers in huurwoningen, merkt dat de dynamiek in de bouw is toegenomen na het akkoord met de gemeente. Ontwikkelaar BMB maakt donderdag alvast bekend 157 dure huurwoningen op het NDSM-terrein om te zetten naar middelduur. De komende jaren volgen meer middeldure huurwoningen in de stad, verwacht Van der Baan. “Daar is institutioneel geld voor beschikbaar. Dat is goed nieuws, maar het komt wel laat doordat we lang tegenover elkaar stonden.”

Ivens wil nieuwbouw een extra zetje geven. Hij staat toe dat alle huurwoningen middelduur zijn als die voortkomen uit de transformatie van een kantoor tot huizen. Normaal gesproken moeten vastgoedpartijen ook koopwoningen en sociale huur realiseren. Of dit veel woningen oplevert, durft Van der Baan niet te zeggen. “Maar alle beetjes helpen.”