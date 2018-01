De Snelle Slijter gaat 's nachts drank bezorgen

Veel te vroeg wat Everaerts en Shipley betreft, dus ontwikkelden ze hun eigen app waarmee tot 04.00 uur besteld kan worden. Everaerts: "Verder werkt het hetzelfde: je betaalt via de app en we streven ernaar alles binnen twintig minuten te bezorgen."



Alleen 's weekends

Bezorgers hebben ze nog niet, dus komen Everaerts en Shipley in eerste instantie zelf de bestellingen brengen. "Nu nog alleen in het weekend en alleen in Amsterdam. We moeten eerst even kijken hoeveel animo er voor is, hopelijk kunnen we later uitbreiden," zegt Everaerts.



Aan keuze geen gebrek. De app biedt keuze uit elf verschillende speciaalbieren, tien verschillende wijnen en zes soorten fris. Prijzen liggen tussen €1,95 voor een flesje Heineken en €59,95 voor een fles Moët & Chandon champagne. Het bezorgen kost €2,50.



Voor sterke drank moeten dorstigen nog even geduld hebben. Everaerts: "Daar willen we natuurlijk wel naartoe, maar dan moet je een vaste slijterlocatie hebben en die hebben we nog niet."



De Snelle Slijter App is vanaf 5 januari te downloaden voor iOS en Android.