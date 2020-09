De sloopkogel is door de kerk: Ymere gaat buurt de Kleine Die niet renoveren

Bewoners in de Kleine Die hebben spandoeken op hun woningen gehangen. Beeld Het Parool

De huurders van de 114 eengezinswoningen protesteren al maanden met grote spandoeken langs de Purmerweg tegen de mogelijke sloop. Ymere moest daar nog over nadenken. Maar deze week is de kogel door de kerk: door de staat waarin de huizen verkeren, is het buurtje het niet waard om gerenoveerd te worden, volgens de woningcorporatie.

Voor de huurders die er gemiddeld al meer dan twintig jaar wonen, is dat een grote tegenvaller. In een enquête sprak ruim 80 procent zich uit voor renovatie. Ze zijn gehecht aan hun buurtje en vrezen dat ze, na de sloop en de nieuwbouw, geen kans maken om terug te keren in de Kleine Die.

Ymere belooft dat alle huurders die dat willen een woning krijgen in de buurt van de Kleine Die. Maar huurders vrezen dat ze dan duurder uit zullen zijn. Ook vragen ze zich af of ze weer net zo’n grote woning krijgen. Als bijvoorbeeld hun kinderen inmiddels zijn uitgevlogen en ze wonen alleen, kunnen ze daar mogelijk geen aanspraak meer op maken. Hoe dan ook vrezen ze dat de in tientallen jaren gegroeide sociale structuur van het buurtje verloren gaat.

Ymere zegt dat er, na het onderzoek naar de staat van de woningen, niets anders op zit. “Ze zijn echt op,” volgens een woordvoerder. De Kleine Die is in 1948 niet gebouwd met de bedoeling zo lang te blijven staan, volgens Ymere. Na renovatie zouden de woningen zwaarder uitvallen, door dubbelglas en betere isolatie. Het is dan nog maar de vraag of de fundering daarop berekend is: in de jaren zestig van de vorige eeuw dienden de eerste verzakkingen zich al aan in de buurt.

Achterstallig onderhoud

Het is de bedoeling van Ymere om niet alleen eengezinswoningen te bouwen, maar ook gelijkvloerse appartementen. Door die mix zou er voor alle bewoners een plek komen. Hoeveel nieuwe woningen er uiteindelijk zullen komen, valt nog te bezien. Daarover, over de sloopplannen en de terugkeer van de huidige bewoners moet Ymere ook nog met de huurders in gesprek.

Het stuit veel huurders tegen de borst dat Ymere geen andere uitweg meer ziet dan sloop. Dat renovatie geen optie meer is, wijten ze aan jaren van achterstallig onderhoud door de woningcorporatie. Sommige huurders klagen zelfs over lekkage door gaten in het dak. De laatste renovatie werd meer dan dertig jaar geleden uitgevoerd.

De huurders hebben de hoop dat hun buurt nog gerenoveerd kan worden daarom nog niet opgegeven. Ymere erkent wel dat de periode van onzekerheid over de toekomst van de Kleine Die lang heeft geduurd. “Dat verdient geen schoonheidsprijs en daar hebben we onze excuses voor aangeboden.”