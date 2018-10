De sloop van de Bijlmerbajes gaat beginnen

Gevangenen zitten er allang niet meer: in de roemruchtige torens werden afgelopen jaren asielzoekers opgevangen, opende een broedplaats en een restaurant, worden feesten gehouden en nu wonen er studenten. Toch noemt men het nog altijd de Bijlmerbajes.



En ook de nieuwe woonwijk die op de plek komt zal die naam dragen. Het Bajes Kwartier wordt een energieneutrale woonwijk waar liefst 1350 woningen moeten tussen verrijzen nu en 2024.



Containerwoningen

De sloop van de bajes om dit te kunnen realiseren start aan de kant van de H.J.E. Wenckebachweg, ter hoogte van de containerwoningen voor studenten. De doorgang is bedoeld om een bouwweg te creëeren voor de sloopwerkzaamheden.



Het is de bedoeling dat ook de sloop op een 'circulaire manier' gaat verlopen. Materialen uit de huidige bajes moeten zo een toekomst krijgen in Bajes Kwartier of elders. Zo worden bruggen - die straks Bajes Kwartier gaan verbinden met de stad - gemaakt van oude celdeuren uit de Bijlmerbajes.



De nu geplande sloop richt zich nog op eerste delen van de oude gevangenis. De tijdelijke huisvesting van studenten en het restaurant en andere tijdelijke voorzieningen in het Hoofdgebouw blijven de komende tijd nog normaal in bedrijf.



