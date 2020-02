De slijtageslag om Spar City: ‘Soms denk ik, stekker eruit’

In de Nieuwe Doelenstraat verwelkomt Spar City buurt en toerist. Hotel De L’Europe is misnoegd. Beeld Jakob Van Vliet

Een mailtje aan het hoofdkantoor van Spar Nederland. Of de net geopende Spar City in de Amsterdamse Nieuwe Doelenstraat kwark van Melkan aan het assortiment kan toevoegen, want dat eet de afzender elke dag.

“Dus wij Melkan ingekocht en die man gebeld. Blijkt hij hier pal boven te wonen, maar slecht ter been. Hij wilde elke week tien pakken halen, maar wij hebben het omgedraaid. Nu komen we ze brengen.”

In hun hoofd is de Spar City van Ismail Abdel Rahman (28) en Wessel van der Kraan (30) de eerste van een heus supermarktimperium. In oktober gingen ze open bij het Binnengasthuisterrein in hartje Amsterdam. “En nu loopt het misschien al bij de eerste winkel mis.”

De jonge ondernemers leven tussen hoop en vrees. Hun overbuurman, vijfsterrenhotel De L’Europe, voert rechtszaak op rechtszaak om de winkel weer dicht te krijgen. Het hotel vindt het een mini­supermarkt, gericht op toeristen, een eetwinkel voor de snelle hap, niet de reguliere supermarkt die het volgens de gemeente is.

Deze week kwam respijt; Spar City hoeft niet spoorslags dicht. De voorlopige uitspraak van de Raad van State lijkt houvast te geven: de rechter ziet geen reden aan te nemen dat de winkel in strijd is met het bestemmingsplan of dat de gemeente de zaak ten onrechte niet aanmerkt als mini­supermarkt, toeristenzaak of eetwinkel.

Er blijft onzekerheid tot de definitieve uitspraak, die nog wel een jaar op zich kan laten wachten. “De winkel houdt ons overeind,” zegt Van der Kraan in het magazijntje. “We zien steeds meer vaste klanten. De zaak loopt goed, de ontwikkeling is gezond. De universiteit is aan het verbouwen, we kunnen niet wachten op al die studenten. We mogen dit pareltje niet verliezen, daar gaan we alles aan doen.”

Spandoeken

“Het is een ongelooflijke slijtageslag,” voegt Abdel Rahman toe. “Soms denk ik: de stekker eruit. Het neemt je leven over. Het liefst wil ik emigreren tot het voorbij is.” Ze krijgen steun van klanten en sommige buurtbewoners. “De overbuurman heeft de spandoeken al klaar.”

Hij erkent dat er meer bedenkingen waren. “Een buurvrouw was bang voor toeristen, rommel, ophef. Ze gooide een emmer water over de bouwvakkers. We hebben gevraagd of ze koffie kwam drinken. Nu komt ze hier af en toe voor de boodschappen.”

Hij herkent de weerstand wel: “Amsterdammers zijn in de binnenstad geen supermarkt meer gewend. De voorbeelden die ze zien, zijn vaak gericht op toeristen. Dat schrikt af. Maar wij hebben een assortiment dat iedereen raakt, van student en toerist tot buurtbewoner.”

De twee kennen elkaar van de werkvloer. “We zijn van vakkenvuller bij AH opgeklommen tot leidinggevende,” zegt Abdel Rahman. “We hebben alles bereikt dat je in loondienst kunt bereiken. Tot ik op mijn slaapkamer zat en zag dat Spar ondernemers zocht.”

Naast hun werk schreven ze ’s nachts een ondernemersplan. “We hebben hier tien, twintig keer voor de deur gestaan. Overdag, om vijf uur ‘s ochtends, in de regen. Kijken wat er voorbij liep. Wat is de doelgroep, hoe laat moet je open, voor wie stel je het assortiment samen.”

Kern van het plan was een winstgevende zaak voor de buurt. “Voor de bewoners, voor de studenten van de UvA, voor de mensen die hier werken.” En ja, ook voor toeristen. “Als wij ze niet bedienen, dan doet een ander het wel.”

Hagelslag en pindakaas

Dat maakt Spar City nog geen toeristenwinkel, laat staan minisuper. “Amsterdam heeft het scherp geregeld,” zegt manager Christian Koopmans van Spar Nederland. “Sommige dingen mogen niet: non-food of losse etenswaar. Wij verkopen hagelslag, pindakaas, pakjes soep en leverpastei. Dat eet een toerist niet.”

Abdel Rahman: “Handhaving heeft al drie keer gecontroleerd, tot aan de smooth­ies. Staat die man te schudden, of het wel een gesloten verpakking is. Er is nooit een probleem geweest. Wij focussen ons niet op wat niet mag voor de toerist, maar op wat nodig is voor de buurt.”

Het verzet komt alleen nog van hotel De L’Europe. Gesprekken liepen spaak.“Ze eisten dat de winkel ’s avonds dicht moest,” zegt Koopmans. “Dan wordt de vestiging onrendabel.”

Daarmee blijft de onzekerheid. “Als dit dicht moet, kunnen we nooit meer onze eerste winkel kopen,” zegt Abdel Rahman. “We weten niet hoe het dan met de financiering moet, we hebben niet zomaar wat op de plank liggen en de bank ook niet. Hier zit voor een riante villa aan geld in, maar die villa staat onder water. We zitten diep in de schulden. Het enige voordeel is: we zijn nu wel de bekendste Spar van Nederland.”