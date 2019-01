De schaatsen kunnen uit het vet, kouder weer op komst

De komende nachten gaat het licht tot matig vriezen en het kan zelfs een enkele keer afkoelen tot -9 graden. Ook overdag ligt de temperatuur beneden normaal, meestal tussen de 0 tot 3 graden.



Wanneer kun je gaan schaatsen op de eerste natuurijsbanen? Volgens Weerplaza zal dat op zijn vroegst donderdag 24 januari zijn. Het ijslaagje op kleine watergangen, ondiepe plassen en op grotere wateren die uit de wind liggen, zal dit weekend beginnen met groeien.



De ijsdikte op stilstaand water van 1 meter diep zal halverwege de week ongeveer 3 centimeter zijn. In het weekend 6 tot 8 centimeter. Van grote toertochten is voorlopig dus geen sprake.



Sneeuw

Sneeuw kan echter nog roet in het eten gooien. Weermodellen laten dinsdag een storing van west naar oost over ons land trekken. Bij lage temperaturen levert dit, volgens de weermodellen, sneeuw op. Sneeuw over natuurijs is voor de schaatsliefhebber funest, omdat het ijs dan minder snel aangroeit. Hoeveel sneeuw er kan gaan vallen is niet duidelijk.



Natuurijsbanen kunnen doorgaans wel sneeuwvrij gemaakt worden.