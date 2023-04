De rust in azc Osdorp lijkt teruggekeerd, maar voor hoelang? ‘We krijgen er buikpijn van’

Asielzoekerscentrum Willinklaan in Osdorp, met 700 bewoners, werd geplaagd door incidenten als drugshandel, geweld en intimidatie. De rust is nu teruggekeerd, bezweert locatiemanager Menno Schot. Toch blijven – door onder andere drukte en verouderde woningen – gevaren op de loer liggen.

Deze vrijdagochtend mag de Turkse Mohammed Emin Muslu (25), na twee jaar in het asielzoekerscentrum (azc) aan de Amsterdamse Willinklaan – grenzend aan Sportpark Ookmeer – zich eindelijk inschrijven voor taallessen. “Ik werk in een restaurant,” zegt hij, “maar ik merk dat mijn klanten zich niet zo goed kunnen uitdrukken in het Engels. Het is fijner als ze dat bij mij in het Nederlands kunnen doen.”

Muslu heeft zijn verblijfsvergunning ontvangen en daarmee het recht op 115 uur taalles, maar ook 81 uur inburgeringsles. Dat gebeurt op de eerste etage van het imposante voormalige gebouw van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding – het zwembad in de kelder is gedempt. Locatiemanager Menno Schot (52) van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA): “Wist je dat Louis van Gaal hier nog les heeft gehad van Rinus Michels?”

Het woord banaan

Op die eerste etage is een van de drie (en straks zes) leslokalen, met in het middelpunt een enorme Nederlandse vlag. Aan de muur zijn vele vertalingen van artikel 1 van de grondwet te vinden, net als plaatjes van fenomenen uit de Nederlandse cultuur, zoals een worstplankje, het Eurovisiesongfestival en op een vol perron wachten op een sprinter. “Men begint bij de taallessen met het woord ‘banaan’,” zegt Schot, “dat is in alle talen zo ongeveer hetzelfde.”

Tekst gaat verder onder het kader

Podcast

Luister ook naar de aflevering van Amsterdam wereldstad over hoe het is om als vluchteling in Amsterdam terecht te komen.

Maar wie (nog) geen status heeft, mag werken noch officiële taalles volgen. En dan kan het leven in azc Willinklaan wel heel uitzichtloos worden. Het Parool schreef in oktober dat het azc worstelt met problemen als geweld, intimidatie en handel in drugs en gestolen waar. Locatiemanager Schot, die al 25 jaar voor het COA werkt: “Soms kwam de politie hier vier, vijf keer per nacht. Dan stond de hele locatie in blauwe zwaailichten.”

Geen deurklinken

Het gaat sinds dit jaar beter, zegt hij. Veel overlast kwam van dakloze mensen – soms ook illegaal in Nederland – die niet in het azc woonden, maar ’s nachts in de noodgebouwen overnachtten. Dat zit zo: het azc is gebouwd op 512 bewoners, maar daar kwamen vorig jaar 192 mensen bij. De 512 oorspronkelijke bewoners zitten in vierkante woongebouwtjes waar acht personen keuken en badkamer delen, maar de 192 nieuwe zitten in langwerpige noodgebouwen waarvoor zeecontainers aan elkaar gekoppeld zijn.

“Van de omgevingsvergunning mochten we geen deurklinken op die noodopvanggebouwen zetten in verband met calamiteiten, zoals brand,” zegt Schot, “waardoor ze 24 uur per dag open waren.” De deuren kunnen tegenwoordig wél op slot, al trof hij vorige week nog iemand aan die in de keuken een kast voor de deur had geschoven, om er te slapen.

De locatiemanager: “En je hoeft maar één iemand in de groep te hebben om de hele locatie, en omgeving, op z’n kop te zetten. Dan heb je vijf jaar lang een bruisende locatie, en wordt dat in één keer tenietgedaan.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

De ruimte waar inburgeringslessen worden gegeven. Beeld Mariet Dingemans

Bak- en baristacursussen

Want bruisen, dat deed het azc volgens Schot voordat de coronacrisis toesloeg. Er was een koffiecorner waar buurtbewoners vrij konden inlopen, er werden bak- en baristacursussen georganiseerd. Twee van de drie actieve welzijnsorganisaties vertrokken echter al eerder, en nu is per 1 februari Eigenwijks gestopt met schilderlessen en lhbtq-praatgroepen door gebrek aan subsidie vanuit het stadsdeel. De koffiecorner is nu gesloten, waardoor welzijnswerkers halsoverkop moesten uitwijken naar andere ruimtes in het gebouw, zoals de recreatieruimte. Meermaals valt de term ‘bed, bad en brood’: opvang is eigenlijk de hoofdtaak van het COA.

Schot wijst op de ‘capaciteitscrisis’ die zich vrij snel na corona voltrok. “Doordat het COA zo snel moest groeien, was er amper tijd om onze medewerkers in te werken. We hadden niet eens genoeg portofoons om aan iedereen mee te geven.” Van 27 is hij naar 42 medewerkers gegaan in twee jaar tijd. Het COA moet, zeker in Noord-Holland, dit jaar nog eens 50 procent in grootte toenemen. “Daar krijgen we wel buikpijn van. Pas sinds twee weken heb ik het team op orde, maar ik heb nog niet genoeg werkplekken.”

Soms voelt het ook alsof ze concurrentie hebben van locaties zoals cruiseschip Galaxy, of het a&o Hostel in Zuidoost. “We vissen allemaal in dezelfde vijver van mbo-4- of hbo-woonbegeleiders.”

Protest tegen lange wachttijden

Wat met name duidelijk wordt is dat COA vooral uitvoert wat in Den Haag wordt bedacht. Dat merkt ook taaldocent Francien de Dreu (64), bij wie Mohammed Muslu zich inschrijft. Er zijn drie niveaus van taallessen, van laag naar hoog. Het laagste niveau is voor analfabeten. “Die krijgen evenveel uren als hoogopgeleiden.” Gevraagd naar de logica daarachter, haalt De Dreu haar schouders op: “Dat is beleid, daar gaan we niet over.”

Evenmin kan het COA iets doen aan de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de instantie die beslist of vluchtelingen in Nederland mogen blijven. In januari protesteerden tientallen vluchtelingen op deze locatie daar nog tegen: de IND overschrijdt veelal de maximale beslistermijn.

Elke dag nieuwe bewoners

In de recreatieruimte, waar ook een biljarttafel staat en een keukentje is, zijn de Palestijnse Elias Hajjar (26) en zijn zus Malaki (27) en moeder Hadia (52) met elkaar aan het praten. Ook zij protesteerden. Na een jaar wachten hebben zij nu gehoord dat ze niet in Nederland mogen blijven – officieel binnen de termijn, omdat de IND de beslistermijn tijdelijk van zes naar vijftien maanden had verlengd wegens de drukte.

De familie laat het er niet bij zitten en gaat in beroep bij de rechtbank. “Volgens mijn advocaat heeft de IND niet goed naar onze zaak gekeken,” zegt Elias, “veel mensen krijgen alsnog een positieve beslissing nadat ze naar de rechter zijn gegaan.”

Toen er nog vijfhonderd bewoners in het azc waren, kende Schot elke bewoner nog – in elk geval van gezicht. Nu is dat lastig. bedenk dan dat er elke dag wel vijf personen naar het azc verhuizen en drie vertrekken, zeven dagen per week.

Of deze locatie dat aankan, is de vraag. Die is namelijk niet gebouwd voor zulk langdurig gebruik: azc Willinklaan was bedoeld als een overgangslocatie tussen de Bijlmerbajes en het te verrijzen azc in de Houthavens. Dat zou in 2019 openen, maar is uitgesteld naar 2025. Schot: “En er is nog geen schep in de grond gegaan daar.”

Wasbakken vallen van de muur

De woningen aan de Willinklaan zijn gebouwd voor drie tot vier jaar. “Dat merk je nu ook, dat deuren en ramen niet goed sluiten, wasbakken soms van de muren vallen.” Azc Willinklaan zou, volgens de vergunning, maximaal tot 2028 mogen blijven.

Schot houdt er rekening mee dat het misschien wel zo ver kan komen. Plannen heeft hij nog genoeg: speeltoestellen en fietsenrekken nog voor de zomer begint, een tweede leslokaal om meer mensen op te leiden. En per april gaat de koffiecorner weer open voor activiteiten van COA zelf.