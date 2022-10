De ‘roze olifant’ in het proces tegen Ridouan Taghi: advocaat Inez Weski blijft voorlopig bungelen

Advocaat Inez Weski vorige maand op weg naar de hervatting voor de Amsterdamse rechtbank van het Marengoproces tegen haar cliënt Ridouan Taghi. Beeld Nico Garstman/HH/ANP

De Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale ontvangt op 18 november 2020 een bericht. ‘Hallo sir, hoe gaat het met u en uw familie?’ Na deze korte plichtpleging is het tijd voor zaken. ‘Sir, ik had nog 653k (653.000) bij u staan en vanuit Uruguay moet u de lading betalen 175 x 1250 + 10% sir!’

De schrijver van de memo is ‘echt teleurgesteld’ omdat hij alsmaar niks hoort over financiële zaken en over het feit dat hij niet mag meedelen in nieuwe klussen. ‘Sinds ik in de gevangenis zit, heb je me in geen enkele klus mee laten delen. Niet 1. (..) We hebben allemaal problemen, sir, maar het leven gaat door, sir!’ De schrijver vraagt de details met zijn zoon te bespreken. ‘Mijn jongens zijn nog steeds buiten en hebben werk nodig.’

De grote baas zelf

Het in Engels gestelde bericht is aan Imperiale (door)gestuurd door de oudste zoon van Ridouan Taghi. Uit de schrijfstijl ervan, en uit de verwijzingen naar zijn zoon, zijn familie en het gegeven dat hij ‘in jail’ zit, maakt de recherche op dat het afkomstig is van de grote baas zelf. Dat is zeer opmerkelijk. Taghi zit op dat moment al bijna een jaar in de zwaarbewaakte Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Zijn neef en advocaat Youssef Taghi, die later zal worden opgepakt voor het doorgeven van informatie vanuit die EBI, heeft op dat moment nog geen toegang tot de zwaarst bewaakte gevangenis van het land.

Hoe kan Nederlands beruchtste gedetineerde communiceren met de buitenwereld? Daarover heeft de recherche een theorie. Die wordt uiteengezet in dossier 26Mandel tegen Youssef Taghi.

Nadat Ridouan Taghi in december 2019 is aangehouden in Dubai en naar Nederland is overgevlogen, denkt de politie dat een zus en de oudste zoon van Taghi via versleutelde berichten via de servers van berichtenversleutelaar Sky ECC geregeld contact hebben met Inez Weski, Ridouans advocaat. Ze wisselen ook veel berichten uit óver Weski. Volgens de rechercheurs willen de familieleden via Weski contact leggen met Ridouan. Daartoe hebben ze de advocaat een cryptotelefoon van Sky ECC gegeven, zo schrijven de twee elkaar – volgens het Openbaar Ministerie (OM) – in later onderschepte berichten.

Communiceren via een USB-stick

Weski lijkt er, zacht gezegd, niet al te veel trek in te hebben. Ze reageert niet op verzoeken om contact en ‘koppelt weinig terug’, klagen de familieleden onderling. Volgens de politie is Weski, vanwege het feit dat andere cryptotelefoonaanbieders gekraakt zijn door de politie, mogelijk bezorgd dat deze vorm van communiceren niet veilig is. Op 14 juli 2020 voeren de zus en de zoon van Taghi ineens een gesprek waarin het gaat over een USB-stick.

‘Uit het gesprek zou opgemaakt kunnen worden dat mr. Weski heeft voorgesteld om vanuit de familie Taghi met Ridouan Taghi in de EBI te communiceren via een USB,’ noteert de recherche. Weski ontkent dat met klem. Volgens haar blijkt uit de conversatie juist dat een ander over een USB moet zijn begonnen.

De zus en de oudste zoon bespreken op 24 juli dat er een USB-stick moet worden gemaakt die vervolgens een paar weken later vanuit Dubai naar Nederland komt. Weer een week later schrijft de zoon van Taghi aan de zus: ‘Oké had ze verder nieuws, Dat 2us goed is mailt ze nu, daarmee bedoelde je 2 usb toch?’ Uit gesprekken blijkt vervolgens dat de zoon van Taghi inderdaad twee USB-sticks krijgt: een met ‘alle privé dingen’ en de ander met ‘de admin’(istratie).

Daarop laat de zoon van Taghi, op 3 augustus 2020, aan maffiabaas Raffaele Imperiale weten dat men snel met zijn vader kan communiceren.

Vijf dagen later op, 8 augustus 2020, bespreken de zoon en zus dat ‘de andere’ niks meer wil doorgeven. ‘Vermoedelijk wordt mr. Weski bedoeld, gezien het verdere verloop van het gesprek,’ concludeert het onderzoeksteam.

Roze olifant

Deze communicatie van derden óver een advocaat (volgens de politie Inez Weski) vormt vooralsnog de bodem onder de bewering dat Weski zou hebben gefungeerd als doorgeefluik van communicatie tussen Ridouan Taghi en de buitenwereld. Die theorie roept nogal wat vragen op. Is het daadwerkelijk allemaal gebeurd? En, als het Openbaar Ministerie daarvan overtuigd is, waarom is dan bijvoorbeeld geen klacht ingediend bij de deken van de orde van advocaten?

Deze en andere vragen vormen inmiddels de zogenoemde ‘roze olifant’ in de strafzaak tegen Youssef Taghi. Deze week kreeg die een nieuwe impuls toen André Seebregts, de nieuwe advocaat van Youssef Taghi, stelde dat uit het strafdossier tegen zijn cliënt valt op te maken dat Ridouan Taghi maanden voordat zijn neef bij hem op bezoek kon komen, al beschikte over een open lijn met de buitenwereld.

“Het zegt iets over de enorme druk die deze man kennelijk kan uitoefenen ook op integere professionals om te doen wat hij wil,” aldus Seebregts. “Inez Weski is een kundige advocaat. Ze doet dit werk al heel lang. Ze is integer. Ook een krachtige persoonlijkheid. We zien in het dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Maar we zien ook aanwijzingen dat ook zij niet bestand is tegen de druk van deze man.”

Inez Weski wil niet ingaan op de vraag of ze ooit over een cryptotelefoon beschikt heeft. Ze noemt de hele situatie ‘verschrikkelijk’. “Ik heb nooit USB-sticks de EBI in gebracht.” Volgens de advocaat stak Seebregts zijn verhaal af in de rechtbank zónder haar van tevoren in te lichten. “Er wordt hier over mijn rug verdediging gevoerd. De uitspraken van Seebregts verbazen mij. Het is allemaal al uitgezocht door justitie en bleek geen juiste veronderstelling.”

Loodzware kwestie

Advocaat Seebregts behartigt de belangen van Youssef Taghi sinds diens vorige advocaten hun bijstand op vrijdag 23 september staakten – dus enkele dagen voor de zitting. Het valt niet uit te sluiten dat de raadsman met de opmerkingen over Weski vooruit verdedigt. Boven de strafzaak van Youssef Taghi hangt namelijk een andere, loodzware kwestie. Is Peter R. de Vries, vertrouwensman van kroongetuige Nabil B., in juli 2021 doodgeschoten nadat Ridouan Taghi daarvoor vanuit de EBI opdracht had kunnen geven?

Mocht ooit worden vastgesteld dat de moordopdracht voor De Vries inderdaad uit de EBI kwam, dan is het voor Youssef Taghi gunstig als er al aandacht is voor de vermoede ‘open lijn’ via Weski. Dat verhaal over een ‘parallelle communicatielijn’ naast die van Youssef Taghi zou hem kunnen ontlasten.

De rechtbank had op een inleidende zitting in juli de hele kwestie over deze ‘roze olifant’ aangezwengeld door te melden dat het onderzoek naar Youssef Taghi begonnen was met informatie over Weski. Diezelfde rechtbank concludeerde dinsdag dat de vermoede betrokkenheid van Weski onvoldoende is onderbouwd.

Niet fysiek overgedragen Zijn er echt USB-sticks aan Taghi gegeven? De recherche merkt op dat de USB-sticks in de EBI niet fysiek kunnen zijn overgedragen. Het gaat om de informatie die erop staat. Die kan zijn uitgeprint of op een computer zijn gezet om binnen het vertrouwelijke contact tussen cliënt en advocaat aan Ridouan Tagi te worden getoond.

Apatisch afwachten

Des te vreemder is het dat het OM in de kwestie-Weski aldoor apathisch afwacht, terwijl het de hierboven aangehaalde PGP-berichten al lang in het dossier 26Mandel heeft gevoegd. Daarmee laat het OM de olifant in de kamer staan.

Op de achtergrond spelen in elk geval grote belangen. Mocht Weski verder in de problemen komen, dan zal het strafproces Marengo, waarin alle betrokkenen naar het einde smachten, mogelijk grote vertraging oplopen.

In juli stelde het OM nog dat ‘geen actief nader onderzoek’ is gedaan naar de theorie dat Weski als doorgeefluik fungeerde. Afgelopen dinsdag liet de officier van justitie weten dat de bevindingen over Weski zijn neergelegd bij de rechercheofficier van het Landelijk Parket. Hij zei er niet bij wannéér dat precies is gebeurd. Die rechercheofficier moet besluiten of alsnog actie tegen Weski wordt ondernomen. Tot dat duidelijk is, blijft Weski bungelen.

