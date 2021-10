De Rotterdam VII is een varend museum: ‘Kunst kan een diepere betekenis geven aan de cruise’

Het goedkoopste werk kost 500 dollar, het duurste 620.000. ‘Het is een 9 meter hoge, 2 ton wegende ‘harp’, gemaakt door een ontwerper annex grafisch vormgever, animator, schilder en pianist.’ Beeld Michel Verdure

“This is quite a famous artist,” zegt Trond Sigurdsen, senior architect en partner van de Noorse firma YSA Design (‘Global design Meets Norwegian experience’), terwijl hij naar een van de vele kunstwerken op het cruiseschip Rotterdam VII wijst: een Escheriaans schilderij van twee gespiegelde trappen van Mehdi Ghadyanloo, dat eruitziet als een foto. “Hij wordt wel de Iraanse Banksy genoemd.”

Het schip is maandag vanuit Rotterdam, via een omweggetje over open water, naar Amsterdam komen varen. Vandaag vertrekt het weer, voor de eerste vaart van Holland naar Amerika. De reizigers – ongeveer 1000 mensen, op een capaciteit van 2668 – zijn voornamelijk Amerikanen die voor de eerste trans-Atlantische overtocht vanuit Amerika naar Amsterdam zijn gevlogen; Europeanen mogen immers vanwege corona tot 8 november Amerika nog niet in.

Opkomende kunstenaars

De reis gaat via Zeebrugge, Le Havre, Portland, Brest, Ponta Delgada en de Azoren naar Fort Lauderdale in Florida, maar onderweg valt er aan boord ook genoeg te zien. “Kunst is belangrijk voor de Holland America Line,” aldus Michael Smith, ‘senior vice president guest experience’, aan het begin van een razendsnelle tour door een klein deel van de immense, fonkelnieuwe aanwinst van de rederij. “De Rotterdam VII is een museum op zee, waarin je elke dag iets nieuws kunt ontdekken.”

De collectie aan boord bestaat uit 2645 kunstwerken van 139 ‘opkomende kunstenaars van over de hele wereld’. In alle soorten media en materialen, van olieverfschilderijen, handwerkjes en fotografie tot keramiek, porselein en kristal, rond drie thema’s: muziek, architectuur en zoölogie. De totale waarde van de kunst­collectie is 4,1 miljoen dollar. Het goedkoopste werk kost 500 dollar, het duurste 620.000. “Het is een 9 meter hoge, 2 ton wegende ‘harp’, gemaakt door een ontwerper annex grafisch vormgever, animator, schilder en pianist, legt Tal Danai uit. Hij is de ceo van het Britse ArtLink (‘We art the world’), dat alle kunst samen met YSA Design heeft gecureerd. “I forgot his name, but I’m dyslexic for names.”

Een verhaal vertellen

Hun werk bestaat niet uit het ophangen of ­lukraak plaatsen van kunst op een kant-en-klaar schip. Ze zijn al vanaf het ontwerp ­betrokken, vervolgt Danai. Uitgangspunt is het verhaal; vervolgens zijn ze op zoek gegaan naar de beste kunstenaars om dat verhaal te vertellen. “In kunst draait het net als op een cruise om ervaringen. Kunst kan een diepere betekenis geven aan de reis,” aldus Danai. “Het draait om culturele duurzaamheid. Het idee is dat een gast aan wal gaat, beleeft wat hij of zij beleeft, ­terugkeert naar het schip, en daar dan een kunstwerk ziet dat de taal spreekt of de cultuur uitdraagt van de plek die daarvoor is bezocht.”

De blingblingmuzieksleutel van Hans van Bentem: ‘Het thema is duidelijk: muziek. Het is een icoon in kristal.’ Beeld Michel Verdure

Daarom komen de kunstenaars uit zoveel mogelijk culturen uit landen waar het schip vaart. In een van de vele trappenhuizen hangt een ­gebreide visualisatie van de Amsterdamse grachtengordel, gemaakt door de Australische kunstenaar Jake Henzler. Elders hangt een ­geborduurde collage van de Rotterdamse skyline, van de Britse Jo Hamilton. Er is ook werk aan boord van de Nederlandse kunstenaars Patrick Bergsma, Bart van Leeuwen en Hans van Bentem.

“Ik wilde altijd al kunst maken voor een zo groot mogelijk publiek. En niet alleen voor de kunstwereld, maar echt voor iedereen,” aldus Van Bentem, staand naast zijn metershoge blingblingmuzieksleutel. Aan het begin van zijn carrière maakte hij vooral schilderijen en muurschilderingen, gaandeweg werd zijn werk steeds driedimensionaler, ‘omdat dat aanraakbaarder is’.

“Via keramiek belandde ik bij een glasblazer in Nový Bor, een stadje in het noorden van Tsjechië, waar ik het werken met kristal heb ontdekt. Vervolgens ben ik de techniek die wordt toegepast voor het maken van kristallen kroonluchters in mijn kunst gaan toepassen. Het eerste werk dat ik zo maakte was een kristallen schedel, het symbool van de dood. Voor dit schip – het is mijn derde stuk voor de Holland America Line, de andere staan op de zusterschepen – heb ik deze kristallen muzieksleutel gemaakt. Het thema is duidelijk: muziek. Het is een icoon in kristal.”

“Dit werk kost 27.000 dollar,” voegt Danai toe, voordat hij naar het volgende kunstwerk snelt.