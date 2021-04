De Ringdijk krijgt een ode van rapper Sef met een gedicht van 500 meter

Rapper Sef brengt een ode aan de dijken met een gedicht van 500 meter op de Ringdijk. Beeld Nina Schollaardt

‘Heldhaftig, barmhartig en vastberaden./ Bewoners, wandelaars, gasten van La Vallade,’ zijn twee regels uit het gedicht. Het kunstwerk brengt een ode aan de dijken.

De eerste letter is geplaatst ter hoogte van café Mojo. Street artist Daan Wille ging maandag om elf uur ’s avonds aan de slag, ondanks de avondklok. Het was nog even spannend of hij maandagavond kon beginnen, aangezien het overdag zou gaan regenen en het dijkoppervlak echt droog moest zijn. Na uren doorwerken was het dijkgedicht in de vroege ochtenduren klaar.

Voorbijgangers lopen dinsdagochtend rustig de dijk af en lezen de tekst aandachtig. Buurtbewoner Jolanda Smit (40) maakt met een koffie to go in de hand haar gebruikelijke ochtendwandeling. “Het is een leuke verrassing. Je moet je best doen om het gedicht goed te lezen, maar dat is niet erg. Dan kan je even de tijd nemen en er stil bij staan. Het brengt weer wat reuring in de buurt, precies wat we nodig hebben.”

Droge voeten

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt dat voorbijgangers zich ervan bewust worden dat wonen in een gebied onder de zeespiegel niet vanzelfsprekend is. “Het gedicht is een unieke en mooie manier om waterveiligheid onder de aandacht te brengen,” vertelt lid van het dagelijks bestuur Peter Smit (54) van het waterschap. “Door onze dijken stevig te houden, levert het waterschap een belangrijke bijdrage aan het drooghouden van onze voeten.”

“Ik hoop dat voorbijgangers benieuwd zijn naar het verhaal achter dit kunstwerk,” legt bestuurder Smit uit. “Door Sef bij dit project te betrekken hopen we een jonge doelgroep aan te spreken.” Volgens Smit heeft deze doelgroep veel besef van het belang van het klimaat, maar minder van de functie van dijken daarin.“Misschien dat sommigen wel even gaan googelen om het gedicht te lezen. Bovendien heb je weer een doel om eropuit te trekken en een wandelingetje te maken.”

Lettertype

Het kunstwerk is geschilderd in zeer grote letters van 1,25 meter bij 1,25 meter. “Wat leuk!,” roept Naftalie Hershler (51) tegen zijn vrouw. “Ik ben hier erg enthousiast over. Ik houd ervan wanneer verhalen worden verteld in de buitenlucht. Saaie informatie wordt een beleving.” Toch is Hershler ook kritisch. “Ze hadden beter een ander lettertype kunnen gebruiken. Nu staan de letters dicht op elkaar en is het moeilijk te lezen, waardoor mensen op een gegeven moment afhaken. Het dijkgedicht is zo alleen voor de nerds onder ons die er de tijd voor nemen.”

De 74-jarige Sietske Kooistra zit op een bankje tegenover het water rustig haar sigaret te roken en kijkt naar de grond. Als ze van een voorbijganger hoort dat er een gedicht is geschreven, wordt ze nieuwsgierig. “Zo’n tekst maakt de Ringdijk weer een beetje levendig”, zegt ze terwijl ze opstaat en vanaf links begint te lezen.

Geoliede machine

“Zonder dijken zou Nederland onder water staan. Ik vond het een mooie uitdaging om dingen die we voor lief nemen, zoals de dijken, uit te lichten en te bezingen,” zegt Yousef Gnaou (36), beter bekend als rapper Sef. “Ons land is soms een geoliede machine, in vergelijking met andere landen waar veel toch minder soepel loopt. Het is goed om je af en toe te realiseren dat niet alles vanzelf gaat.”

“Ik houd ervan om zulke bijzondere opdrachten te krijgen,” vertelt Sef. Tot dinsdagochtend was het voor de rapper ook nog een verrassing hoe het kunstwerk eruit zou komen te zien. “Vanwege de binding die ik met de stad heb, en de liefde voor woorden wilde ik hier graag aan meewerken. Het was even puzzelen maar ik ben uiteindelijk erg blij met het hoe het geworden is.”

“Het zou leuk zijn als je de volgende keer even denkt aan een van de dichtregels als je over de Ringdijk loopt of fietst,” zegt Sef. “Bovendien is het vet dat ik op zo’n manier aanwezig ben in de stad. Ik claim op een bepaalde manier die plek nu, voor heel even dan.”

Het dijkgedicht Een ambtenaar in functie. Haar titel waardig.

Wie houdt een indringer tegen als het nodig is.

Door haar strenge deurbeleid kan het Oosten slapen.

En weten allebei mijn voeten goed wat droogte is.

Heldhaftig, barmhartig en vastberaden.

Bewoners, wandelaars, gasten van La Vallade.

Waakt over ons allemaal, dus wij doen alles met haar samen.

Een dijk om door een ringetje te halen.