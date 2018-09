De regenjas moest mee voor UvA-protestcollege buiten

55 uur per week werken in plaats van 40; dat houden we niet lang meer vol hoogleraar Rens Bod

Landelijk

Bod, die eveneens vanuit zijn liefde voor studenten en zijn vak ongeveer zestig uur per week werkt, organiseert met WOinActie daarom een landelijke actieweek. "Bijna alle WO-instellingen doen mee en we gaan netzolang door tot het ministerie in ieder geval stopt met bezuinigen."



WOinActie wil dat het kabinet fiks over de brug komt. De organisatie eist dat het kabinet 1,15 miljard euro aan 'achterstallig' geld in het WO investeert en verder een doelmatigheidsbezuiniging van 183 miljoen euro schrapt.



Ook is WOinActie boos over de op Prinsjesdag gepresenteerde cijfers, waardoor de universiteiten er nog wat verder bij inschieten. "En dat terwijl de rijksbijdrage per student sinds 2000 met een kwart is verlaagd en er 68 procent meer studenten zijn," zo klinkt het.



Regenjas

Onder meer de FNV staat erachter, zo blijkt uit de woorden van bestuurder Jan Boersma: "Nederlandse universiteiten behoren al tot de meest efficiënte universiteiten ter wereld, daar kan niet verder op worden bezuinigd."



Studenten waren overigens van te voren al op de hoogte gesteld van hun nieuwe leslocatie. Marloes Brunstee (22) had er speciaal haar regenjas voor aangetrokken. "Ja, de collegezaal is een prettigere plek om les te krijgen, maar ik heb het er wel over. Twee uur in de kou zitten om aandacht te vragen voor dit probleem, dat vind ik het wel waard."