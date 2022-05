De regenboogvlag wappert vanaf nu gratis voor alle Amsterdammers

Regenboogvlag in de Vijzelstraat. Beeld Birgit Bijl

Amsterdam is de eerste gemeente die overgaat tot deze maatregel. Dat gebeurt op initiatief van voormalig gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege (D66) die eerder dit jaar bij de herinvoering van de reclamebelasting met een motie aandacht vroeg voor de kwestie. “Het besluit maakt een einde aan de onduidelijkheid over de consequenties van het uithangen van de regenboogvlag,” stelt hij tevreden vast. “Mensen die dat willen doen, hoeven zich voortaan geen zorgen meer te maken over een eventuele heffing. De kosten mogen geen belemmering zijn om de vlag uit te hangen.”

Vanwege hun maatschappelijke betekenis geldt de vrijstelling voor alle regenboogvlaggen, dus ook voor de aparte dundoeken die tegenwoordig bestaan voor lesbiënnes, biseksuelen, interseksuelen, panseksuelen en aseksuelen. Voorwaarde is wel dat er geen reclame voor een product of bedrijf op de vlag gedrukt staat. Dan komt de vlag als commerciële uiting toch weer in beeld bij de belastinginspecteur en bestaat alsnog de kans op een heffing. Dat kan oplopen van 56 euro per vlag per jaar buiten de Ring, tot 100 euro in de binnenstad. Dat geldt voor ondernemers, maar ook voor particulieren.

Beeld Birgit Bijl

Dokkumer Vlaggen Centrale

De vrijwaring van reclamebelasting is ook goed nieuws voor de Dokkumer Vlaggen Centrale, die als preferred supplier van het COC het hele assortiment aan regenboogvlaggen aanbiedt. Er worden geen mededelingen gedaan over de verkoopcijfers, maar Susanne Brouwer laat namens het bedrijf weten dat de vraag constant is. “Bij veel vlaggen is er sprake van een tijdelijke opleving, zoals er na het uitbreken van de oorlog veel vraag was naar de vlag van Oekraïne. Maar dat ebt ook weer weg. In het geval van de regenboogvlaggen blijft de vraag het hele jaar door.”

Door de maatregel krijgt de regenboogvlag nu de belastingvrije status die verder alleen bestaat voor vlaggen van landen, provincies en gemeenten. Import-Amsterdammers die verteerd door heimwee hun liefde voor Ghana, Limburg of Waddinxveen tot uiting willen brengen, kunnen dat onbekommerd en onbelast doen. De populaire Ajaxvlag valt weer wel onder de algemene regels: als die langer dan tien weken zichtbaar is vanaf de openbare weg, moet er formeel belasting over worden betaald. “In de praktijk zullen we daar meestal geen werk van maken,” aldus een woordvoerder van de gemeente. “Ook omdat er geen direct belanghebbende valt aan te wijzen.”

Beeld Birgit Bijl

Geavanceerde scanauto

De kwestie van de vlaggenbelasting is actueel, nu de reclamebelasting weer van kracht is na twee jaar corona-pauze. Bij het aantreden in 2018 kondigde het college strenge maatregelen aan om de grote hoeveelheid reclame-uitingen op de openbare weg terug te dringen. Het streven is gericht op ‘rust en eenduidigheid’ op straat, zo staat in het beleidskader buitenreclame. De heffing geldt voor alle vormen van reclame, van abri’s met bewegende beelden tot grote menukaarten achter het raam van een restaurant. De inkomsten worden geraamd op 9 miljoen euro per jaar.

Om de ondernemers in de stad te ondersteunen in moeilijke tijden, is de reclamebelasting tijdens de pandemie voor twee jaar in de ijskast gezet. Dit voorjaar is de heffing weer van kracht. Het is de bedoeling dat ondernemers zelf aangifte doen van de uitingen waarmee zij reclame maken voor hun zaak. Ter controle werkt de gemeente aan de komst van een geavanceerde scanauto met automatische beeldherkenning waarmee allerlei voorwerpen en objecten op straat en aan de gevel als reclame kunnen worden geïdentificeerd.