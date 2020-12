De Regenboog Groep vraagt om goede winterjassen voor daklozen

Arthur zwaait de scepter in de keuken van de Regenboog Groep in West. ‘Fijn dat ik iets kan doen.’ Beeld Eva Plevier

Met de winter in aantocht houdt stichting De Regenboog Groep haar hart vast. De inloophuizen voor daklozen zijn ernstig beperkt door de covidmaatregelen en aan kwalitatieve winterjassen is een groot tekort.

De Poolse Chris (58) met een grote grijns: “I am a slim bitch.” Zijn spijkerbroek heeft hij met een riem aangesnoerd, maar dan nog moet hij zijn broek af en toe stevig ophijsen. Chris draagt een extravagant jasje, de print herinnert hem aan het werk van Vincent van Gogh maar het materiaal doet vermoeden dat het jack hem tijdens de eerste de beste regenbui in de steek laat. “Dat klopt, en warm houdt ie me ’s nachts ook niet.” Chris zwerft al vijf jaar door Amsterdam, zonder vast heenkomen. Hij heeft net een potje schaak gespeeld in het tijdelijke inloophuis T6 van De Regenboog Groep aan de Transformatorweg in de Westelijke havens. In de gemeenschappelijke ruimte is het aardig druk. De alom aanwezige mondkapjes herinneren eraan dat ook hier de RIVM-richtlijnen streng worden gehanteerd.

Locatiehoofd Bianca Koster (34) kan er kort over zijn: “Onze voorzieningen zijn, net als bij zoveel anderen, ernstig getroffen door de maatregelen. Door de anderhalvemeterregel kunnen we nog maar de helft van het gebruikelijke aantal bezoekers verwelkomen. Dat betekent dat we op dagelijkse basis mensen moeten wegsturen. En er zijn amper nog warme plekken waar daklozen overdag beschutting kunnen vinden. Zeker toen tijdens de verzwaarde maatregelen de bibliotheken dicht moesten, viel voor veel daklozen een veilige en warme plek weg.”

Zilveren randje

Chris beaamt het gemis. Op droge dagen is hij graag buiten, maar met guur herfstweer is hij in de wijkbibliotheek te vinden. “Dan lees ik een boekje of luister ik naar muziek.”

Ook de regels over de maximale grootte van groepen in de openbare ruimte treffen de dakloze onbarmhartig. Zodra zich een groepje van meer dan vier volwassenen vormt, zijn ze al in overtreding. “Juist dat kleine beetje gezelschap kan veel betekenen in het onzekere en gejaagde bestaan van een dakloze,” zegt Koster. “Het algemene advies is blijf thuis, maar hoe moet dat als je geen huis hebt om naar terug te keren?” Een klein lichtpuntje, zegt een enigszins ironische Koster, was de tijdelijke nachtopvang die de gemeente begin november goedkeurde. “We konden de jongens van de straat halen en een warm binnen bieden. Dat voelde als een zilveren randje aan deze lastige tijden. Maar sinds 18 november is de noodnachtopvang weer gestopt, toen de verzwaarde lockdown werd versoepeld.” De bezoekers van haar inloophuis moet Koster sindsdien na vijf uur ’s middags weer de deur wijzen, terug de kou in.

Overdag kunnen de mannen in inloophuis T6 terecht voor een warme maaltijd en schone kleding. In de keuken zwaait Arthur (32) met de scepter. Hij is nu drie maanden dakloos en voordat hij begin november bij de tijdelijke nachtopvang van De Regenboog Groep een plekje vond, sliep hij in een tentje. Dat was vreselijk, vertelt hij. “Elke nacht werd ik aangevallen door ratten, en elke ochtend werd ik weinig vriendelijk gewekt door de mensen van handhaving. Ik sliep nauwelijks nog, was telkens op mijn hoede. Zoiets maakt je op de lange termijn fysiek en mentaal kapot.” Dat hij nu tenminste overdag in T6 een plek heeft waar het warm is en droog, betekent veel voor Arthur. Dat hij ook nog iets kan bijdragen door in de keuken te staan, is voor hem van groot belang. “Iets te doen hebben is fijn. Anders zit ik alleen maar te piekeren.”

Regenbestendige winterjas

Koster moet ze vaak nee verkopen wanneer wordt gevraagd naar kwalitatief goede, regenbestendige winterjassen. De meeste inloophuizen van De Regenboog Groep hebben een kledinguitgifte, en die is niet onbelangrijk. Wanneer je grote delen van de dag buiten doorbrengt, zegt Koster, zijn warme en droge kleren van essentieel belang. Maar de keuze is beperkt, en zeker aan warme winterjassen in de juiste maat is een groot tekort. “We zijn afhankelijk van donaties, en hoe dankbaar we ook zijn voor alle hulp, zelden zit er een stevige winterjas tussen. Dat is ook wel begrijpelijk, mensen dragen zulk kwaliteitsspul af.”

Nu de winter in aantocht is, houdt Koster haar hart vast. “Ook omdat het nog altijd onduidelijk is of we hier aan de Transformatorweg langer mogen blijven. T6 is hard nodig om de beperkte toegang in onze inloophuizen elders enigszins op te vangen.” Nu ze de jongens geen opklapbaar bedje meer kan bieden, wil ze hun graag gedegen slaapzakken verstrekken. “Maar ook die zitten vaak niet tussen de gedoneerde spullen. Daarom zou het zo fijn zijn als we met wat geld zelf inkopen kunnen doen.”

O.v.v. ‘Winterjassen voor daklozen’ kan geld worden overgemaakt op NL30 RABO 0125 9437 33 t.n.v. Stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer.