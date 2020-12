De ramen open: liever kou in de klas, dan thuisonderwijs

CO2-meters lichten rood op

Om te controleren of de lucht in een klaslokaal voldoende ververst wordt, kunnen scholen een CO2-meter gebruiken. Het CO2-gehalte in een ruimte wordt uitgedrukt in parts per million (ppm). In een goed geventileerde ruimte blijft het CO2-gehalte onder 800 ppm. Boven de 1200 ppm moet extra gelucht worden, bijvoorbeeld door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.

Dat is echter niet altijd voldoende, melden verschillende leerkrachten die liever niet met hun naam in de krant willen. “Het bestuur zegt dat ons ventilatiesysteem voldoet, maar na twintig minuten brandt het rode lampje, dus wat mij betreft, werkt het niet goed genoeg,” zegt er een. Een ander: “Ons systeem zou moeten voldoen, maar de CO2-meter die we sinds corona hebben, zegt iets anders.”

Als de temperaturen straks verder dalen, moet er misschien ‘koudevrij’ komen, zegt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. “Ik hoor mensen er nu vooral over als quasi-grap. Maar als er langdurige kou komt en je zit in zo’n gebouw zal dit een serieus vraagstuk worden. Dan moeten de scholen misschien wel dicht.”