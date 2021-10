De RAI is straks geen eiland meer in Amsterdam: honderden woningen op parkeerterrein

De gemeente omarmt de plannen van de RAI voor een grootscheepse verbouwing. Vrachtverkeer gaat ondergronds en op de asfaltvlakte rondom het congrescentrum komen honderden woningen.

De grote hallen van de RAI liggen nu als een eiland in de stad, ingeklemd tussen de Zuidas en de Rivierenbuurt, maar een grootschalige verbouwing van het complex moet daar verandering in brengen. De gemeente schaart zich achter de plannen van de RAI om het parkeerterrein op te heffen ten gunste van woningbouw en is bereid om ook financieel mee te helpen.

Daardoor zal het congrescentrum, dat in goede tijden jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers trekt, over een paar jaar onherkenbaar veranderen. Met een tunnel voor het vrachtverkeer en honderden woningen daarbovenop, wordt de RAI eindelijk een onderdeel van de buurt, schrijft wethouder Victor Everhardt (Economie) maandag in een brief aan de raad.

Ondergronds overslagcentrum

Een ondergronds overslagcentrum en een tunnel zorgen ervoor dat het vrachtverkeer dat nu de stands op de beurzen aanlevert verdwijnt uit het straatbeeld. Daardoor worden de uitgestrekte parkeerterreinen rond de RAI, die een barrière vormen met de rest van de stad, overbodig. Op deze vrije ruimte kunnen honderden woningen komen met mogelijk sportfaciliteiten en, in beperkte mate, winkels en horeca, zodat het gebied aansluiting krijgt bij de Rivierenbuurt. Volgens Everhardt is onderdeel van het plan om het naastgelegen Beatrixpark uit te breiden naar het RAI-terrein.

Ten zuiden van Amsterdam wil de RAI een logistiek overslagpunt neerzetten, waar de benodigde materialen van grote vrachtwagens op uitstootvrije voertuigen worden geladen. Die rijden dan naar de stad en verdwijnen bij de A10, ter hoogte van hotel Nhow, ondergronds naar een logistiek centrum onder de Parkhal. Zo verdwijnen 6000 vrachtwagenritten per maand uit het zicht, verwacht Everhardt. Bezoekers die met de auto komen kunnen terecht in de parkeergarage die in 2017 is opgeleverd.

“De RAI moet veranderen van bastion naar plek waar Amsterdam wil komen,” zei topman Paul Riemens al eerder in Het Parool. “We hebben nu vier, vijf hectare logistieke plekken rondom het complex. Vaak aan de straat, vol in het zicht. Die wil ik weg hebben.” De RAI moderniseert ook de twaalf hallen voor 68 miljoen euro.

Miljoeneninvesteringen

Wel wordt het belang van de gemeente in de RAI kleiner. Nu nog heeft de gemeente 25 procent van de aandelen en de RAI Vereniging (bond van fiets- en autofabrikanten) de overige driekwart. Voor de transformatie van het gebied zijn miljoeneninvesteringen nodig. Everhardt en de RAI Vereniging gaan akkoord met een kleiner belang ten gunste van een nieuwe aandeelhouder die het benodigde kapitaal meebrengt. Daarmee komt een definitief een einde aan de oude ambities van de gemeente om het belang in de RAI volledig te verkopen.

Ook blijft een gemeentelijke bijdrage nodig, waarschijnlijk in de vorm van publieke investeringen die terugverdiend worden via de opbrengsten uit de verkoop van het nieuwe vastgoed. Volgens Everhardt blijft het risico van het project bij de RAI liggen.

Investeringen in de RAI zijn volgens de wethouder goed te verantwoorden, niet alleen omdat de buurt profiteert als de herrie, uitstoot en overlast van de congreslogistiek verdwijnen. De RAI is volgens hem ook belangrijk voor de economische groei van de stad. Eerder dit jaar maakte de wethouder bijna vier miljoen euro vrij om meer congressen, met hun vele duizenden bezoekers, naar de stad te lokken. Dit is het type bezoeker waarvan een meerderheid van de raad heeft gezegd dat die zeer welkom zijn.

Door de investeringen zal de grond rondom de RAI meer waard worden. Een deel van die waardestijging zal via een hogere erfpachtafdracht terugvloeien naar de stadsschatkist, waardoor het project uiteindelijk geld oplevert, verwacht Everhardt.

Wanneer de bouwwerkzaamheden beginnen is nog niet duidelijk. Er moet nog een definitief investeringsplan worden geschreven. Ook de raad moet nog instemmen met de plannen.