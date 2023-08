De RAI is deze week het toneel van het grootste gymnastiekfestival ter wereld: ‘Altijd een avontuur’

Bij koffietentjes, in het park of op straat: ze vallen op in het Amsterdamse straatbeeld, de ruim 19.000 internationale gymnasten die deze week in de stad zijn voor het World Gymnaestrada, het grootste gymnastiekfestival ter wereld. ‘We doen een speciaal dansje om de zenuwen onder controle te krijgen.’

‘Wij halen inspiratie uit het oudste regenwoud ter wereld’

Sky (17) uit Australië

“De voorstelling van mijn team haalt vooral inspiratie uit het Daintreeregenwoud in Australië, het oudste regenwoud ter wereld,” vertelt Sky. “We doen moderne dans, en ook veel acrobatiek. Ik ben een ‘base’, dus ik til mensen op.”

Ze zit tegen de wand van de hal, in haar groene sportpak en met een strak knotje. Even later komen haar teamgenoten haar ophalen; hun optreden begint zo.

“Ik sta ook op het FIG-gala, een groot optreden aan het einde van het festival waarbij de beste teams van twintig landen optreden. Dat vind ik wel heel spannend, er komen vijfduizend mensen kijken. Ik heb nog nooit voor zo veel mensen opgetreden.” Vroeger deed ze gymnastiek ook in competitief verband. “Maar dat vond ik te stressvol. Dit vind ik veel fijner, omdat het alleen om het optreden gaat.”

“Ik was ook bij de vorige editie, vier jaar geleden. Het is erg leuk dat je zo veel nieuwe mensen ontmoet, uit allerlei landen. Als je door de hal loopt, hoor je veel verschillende talen.” Haar badge zit vol pinnetjes: “Er wordt hier heel veel geruild. Je geeft een pinnetje van je eigen land en in ruil krijg je er één van iemand anders. Ik heb bijvoorbeeld Japan en Brazilië.”

De Noorse Wende Havnås (79) en Brit Aabakken (77): 'De meeste vrouwen zijn wel nerveus. De groep voor ons gebruikt een mat en die laten ze dan liggen. Daar kan je over struikelen.' Beeld Koosje Koolbergen

‘De fittere vrouwen doen ook dingen op de grond, zoals koprollen’

Wende Havnås (79) en Brit Aabakken (77) uit Noorwegen

“We zijn met ruim zestig vrouwen, van tussen de 70 en 81 jaar,” vertelt Havnås, als coach verantwoordelijk voor de choreografie van de routine. “We doen gymnastiek voor oudere vrouwen, waarbij het vooral gaat om balans en kracht. Het is een soort dans, met acrobatische bewegingen. Tijdens onze voorstellingen hebben we twee groepen: één groep staat vooral, en één groep, die wat fitter is, doet ook dingen op de grond, zoals koprollen.”

De deelnemers van de groep, die nu een jaar bestaat, komen uit heel Noorwegen. “Dit is de eerste keer dat we met deze groep gaan optreden. De meeste vrouwen zijn wel nerveus. De groep voor ons gebruikt een mat en die laten ze dan liggen. Daar kan je over struikelen.” Trots voegt ze eraan toe: “Maar we hebben nooit blessures.”

De vrouwen dragen allemaal matchende rode pakken, met een vest (achterop staat ‘Norway’) en een joggingsbroek. Havnås was ook bij de vorige Amsterdamse editie van het festival: “In 1991. Toen was het ook in de RAI. Het is nog steeds even leuk, altijd een avontuur.”

De Deense Carl (17), Sebastian (33) en Leopol (26): 'We doen van alles in ons optreden: dans, acrobatiek, parcours.' Beeld Koosje Koolbergen

‘We zijn Vikingen, ons optreden gaat over vechtende stammen’

Carl (17), Sebastian (33) en Leopol (26) uit Denemarken

Carl: “We zijn met een grote groep, er zitten 72 mensen in ons team. De jongste is 10, de oudste 21. We doen van alles in ons optreden: dans, acrobatiek, parcours.” Sebastian: “Leopol en ik zijn de coaches. We komen allemaal van dezelfde club, LG gymnastik. Daarmee treden we vaker op. Eens per jaar is er in Denemarken een groot festival waar allerlei clubs optreden.”

De groep moet over een uur beginnen. Leopol: “Voor het optreden doen we altijd met zijn allen een speciaal dansje, om de zenuwen onder controle te krijgen.”

Om hun ogen dragen de gymnasten rood-zwarte make-up. Carl: “We zijn Vikingen. Ons optreden gaat over allerlei verschillende stammen, die eerst met elkaar vechten maar uiteindelijk bij elkaar komen.” Maandag had de groep ook tijd om even door Amsterdam te lopen. Sebastian: “We zijn een paar uur in de stad geweest. Langs de kanalen, over de Dam. Het was wel een hele grijze dag, helaas.”

De Braziliaanse Eder Vieira (32): 'Ik vind Amsterdam een prachtige stad: de mensen, de locatie, de gezelligheid. Ik zou hier zo heen verhuizen.' Beeld Koosje Koolbergen

‘Zenuwen? Nee hoor, mijn team is heel goed’

Eder Vieira (32) uit Brazilië

“Ik doe al bijna mijn hele leven aan gymnastiek, vanaf mijn negende. Ook tijdens de universiteit, daarna ben ik gymnastiekcoach geworden. Het is echt een grote passie van me.” Vieira is coach van een groep uit Rio de Janeiro. “Meer dan dertig jaar geleden deed mijn groep ook mee aan dit festival, maar sindsdien niet meer. Dus het is heel speciaal dat we er nu weer zijn. Voor mij is het de tweede keer dat ik in Amsterdam ben. Ik vind het een prachtige stad: de mensen, de locatie, de gezelligheid. Ik zou hier zo heen verhuizen.”

Hij heeft een groen pak aan, waar in grote letters ‘Brasil’ op prijkt. “Ik treed in totaal drie keer op met mijn groep. Er was maandag een nacht van Brazilië, waar alleen maar Braziliaanse groepen optraden. Daar deed mijn team ook aan mee. Onze voorstelling heeft vooral veel ‘tumbling', met salto’s en handstanden.” Ook Vieira treedt op bij het FIG-gala. Of hij zenuwachtig is? Nee, zegt hij met een brede glimlach. “Mijn team is heel goed.”