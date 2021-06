De problemen op Wittenburg zijn nog niet opgelost: ‘Ze gaan allemaal voor het snelle geld’

Op Wittenburg werd vrijdag met opluchting gereageerd op de arrestatie van de vermoedelijke dader die Mohamed Bouchikhi (17) doodschoot. Maar de problemen zijn met een aanhouding niet opgelost, zeggen buurtbewoners. ‘Er loopt hier een hoop gajes rond.’

Het was niet de eerste schietpartij op de Oostelijke Eilanden, maar de schok die begin 2018 door de buurt ging nadat in buurtcentrum De Witte Boei de onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi werd vermoord, was groter dan ooit. Voor de ogen van kinderen werd hij doodgeschoten, de persoon die de schutters zochten, raakte zwaargewond. Er volgde een stille tocht, politici spraken hun afschuw uit, maar de daders bleven lange tijd vrij rondlopen. Vrijdag werd bekend dat de crimineel Randall D. (39) op Curaçao is aangehouden, eerder was de andere vermoedelijke schutter Emylio G. (28) al vastgezet.

Bart Uitdenbogaart, voorzitter van het Eilandenoverleg, ‘slaakte een zucht van verlichting’ toen hij het nieuws vernam. “Die schietpartij heeft een enorme impact gehad op de buurt. Wittenburg is echt een eiland in de stad, de contacten zijn nauw, iedereen kent elkaar. Dat een van de schutters nog vrij rondliep, gaf een heel onbevredigend gevoel. Deze aanhouding helpt bij het helen van de wonden die zijn geslagen.”

En ook bij welzijnsorganisatie Dock, waar ­Mohammed stage liep toen hij werd doodgeschoten, is iets van opluchting voelbaar.

“Het is een eerste stap op weg naar gerechtigheid,” zegt woordvoerder Henriëtte Verhoeff. “Maar het gat dat is geslagen, wordt er niet mee gevuld. De zaak roept nog altijd heftige emoties op.”

Zwijgcultuur

‘Een traumatische gebeurtenis’ noemt buurt­bewoonster Marlou Visser de schietpartij van ruim drie jaar geleden. Het was voor haar aanleiding om zich in te gaan zetten voor de buurt. In de Oosterkerk startte ze het ‘vrouwenhuis’, waarbij vrouwen van verschillende culturen bijeenkomen om samen te koken, te eten en te praten.

“Dit is een buurt die aandacht nodig heeft, waar je in moet investeren. Er is veel criminaliteit, er heerst een zwijgcultuur, jongeren lopen grote kans om op het verkeerde pad te raken. Het goede nieuws is dat het steeds meer bespreekbaar wordt, het slechte nieuws is dat de buurt daardoor nog slechter bekend komt te staan.”

De arrestatie van Randall D. is positief, met ­name voor de familie en vrienden van Mohamed, maar Visser waarschuwt dat hierdoor de aandacht voor de eilanden niet moet verslappen. “Een arrestatie zorgt er niet voor dat alles opeens is opgelost hier.”

Het snelle geld

Over criminaliteit op de eilanden kunnen de twee mannen die deze middag op de stoep voor het buurtcentrum staan meepraten. De een woont al 25 jaar op Wittenburg, de ander 17 jaar. Ze wijzen ze zo aan. “Daar woonde een jongen die is geliquideerd. En een paar straten verder woonde die jongen wiens hoofd op straat lag. En die van verderop, die heeft levenslang.”

De andere man valt hem bij. “Ze gaan allemaal voor het snelle geld. Vroeger werden ze nog wel­eens gecorrigeerd, nu hangen ze rond op straat en willen ze allemaal een dure auto. Vroeger was ik trots dat ik hier woonde, nu schaam ik mij, met al die berichten in het nieuws.” De mannen willen absoluut niet met hun naam in de krant. “Dan ben ik de klokkenluider.”