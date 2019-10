De prijzen, de eisen en nu stikstof: weer tegenvaller voor de woningbouw

De stikstofproblematiek treft ook de woningbouw in Amsterdam. Diverse projecten liggen stil en de bouw van een grote nieuwe wijk op IJburg loopt gevaar.

In Amsterdam zijn diverse bouwprojecten stilgelegd, blijkt uit een brief van wethouder Marieke van Doorninck aan de gemeenteraad. Deze stilstand is het gevolg van een vernietigende uitspraak die de Raad van State in mei deed over de Nederlandse aanpak van stikstof in natuurgebieden. Sindsdien liggen veel woningbouwprojecten stil in Nederland, waaronder dus ook in en om Amsterdam.

Strandeiland is het meest in het oog springende project dat hinder ondervindt van de uitspraak. Dit nieuwe deel van IJburg is met 8000 woningen een van de grootste stadswijken van de toekomst. Het opspuiten van land kan een toename van stikstof veroor­zaken en daarmee is deze nieuwe wijk ineens een risico voor de omliggende natuur.

Twijfel

Het Amsterdamse gemeentebestuur onderzoekt of de toename van stikstof kan worden ­gedempt. Niet heel Strandeiland loopt gevaar, alleen de tweede fase, waar 3000 woningen zijn gepland. Het opspuiten van land zou eind 2020 aanvangen. Voor de eerste fase is al een onherroepelijke natuurvergunning verstrekt en het opspuiten daarvan mag doorgaan. Centrum­eiland, even verderop, valt hier buiten.

Hoeveel en welke bouwprojecten in Amsterdam stil­liggen, is nog niet duidelijk. Het gaat om projecten waarvoor de Omgevingsdienst geen vergunning heeft verstrekt, vanwege twijfel over stikstof. De Omgevingsdienst, die het gehele gebied rondom het Noordzeekanaal bestrijkt, laat weten dat de vergunningen van ­zeker tweehonderd bouwprojecten in de regio vanwege onderzoek nog niet zijn afgegeven. Een aanzienlijk deel is in Amsterdam.

Strenge eisen

De dienst doet eerst aanvullend onderzoek. De bouw kan dus niet beginnen. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwe woningen, maar ook om bijvoorbeeld scholen en kantoren. “Er wordt nagedacht hoe dit weer in gang kan worden gezet,” aldus de wethouder.

Dit alles is een nieuwe tegenvaller voor de bouw in Amsterdam. De gemeente heeft enorme ambities en wil de komende jaren zeker 50.000 nieuwe huizen bouwen om de woningnood te dempen en de enorme trek naar de stad op te vangen. Amsterdam is erg populair en die nieuwe woningen zijn dus hard nodig. Nieuwe wijken als Strandeiland en Haven-Stad zijn de belangrijkste stadsuitbreidingen.

Eerder kwam al naar buiten dat de bouw stokt doordat grote vastgoedpartijen Amsterdam de rug toekeren vanwege de hoge grondprijs en de strenge eisen die de gemeente stelt. De stikstofuitspraak komt daarbovenop.

Amsterdam heeft nog enig voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Den Haag en Rotterdam, die veel dichter bij natuurgebieden liggen. Maar ook rondom Amsterdam liggen kwetsbare gebieden, zoals het Ilperveld en Het Twiske.

Sinds de uitspraak is zelfs voor de kleinste projecten onderzoek nodig en dat leidt tot vertraging van de bouw. De gemeente werkt aan een inventarisatie van projecten die mogelijk gevaar lopen. Dit overzicht moet deze maand klaar zijn.

Amsterdam gaat proberen de stikstofbijdrage van diverse projecten te dempen. Zo wordt gekeken naar gefaseerd bouwen, dus niet alles tegelijk, zodat de uitstoot van stikstof door machines wordt beperkt. Op de lange termijn is een stadsbrede aanpak voor stikstofreductie nodig, aldus de wethouder.

VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé maakt zich grote zorgen over de bouw. “Amsterdam heeft een grote woningbouwcrisis en kan stikstof­beperkingen slecht gebruiken.” Ze vindt dat voor Noord-Holland een uitzondering moet worden gemaakt. “Woningbouw moet worden bestempeld als een zaak van gewichtig algemeen belang.”