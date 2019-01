De prijsstijgingen laten weinig over van het extra loon

De koopkracht stijgt wel, maar voor een deel ben je dat meteen weer kwijt

Bovendien is het ook nog niet duidelijk welke prijsstijgingen winkels doorvoeren. "Dus de koopkracht stijgt wel, maar voor een deel ben je dat meteen weer kwijt aan eerste levens­behoeften," benadrukt Brand.



Andere uitgaven kunnen ook hoger uitvallen. Een poll van Koninklijke Horeca Nederland laat zien dat bijna 95 procent van de ondernemers in deze branche de btw-verhoging aan de gasten doorrekent.



Werkgevers zijn meer kwijt aan personeel. De kans bestaat dat ze die hogere kosten aan de consument doorberekenen. Dat komt door de stijging van bepaalde algemene bijdragen, zoals de werkgeversbijdrage voor zorgverzekeringen.



Consumptie zwaarder belast

Het loonstrookje stemt wel optimistisch. "De grote lijn is dat het modale inkomen, dus het inkomen dat het meeste voorkomt, er met 56 euro per maand op vooruitgaat," zegt Brand.



Op een minimuminkomen (1616 euro bruto per maand) komt er 36 euro per maand bij, een stijging van 2,5 procent. Op een modaal inkomen is de stijging het grootst, met 2,6 procent. Anderhalf keer modaal (4167 euro) ziet zijn inkomen 2 procent stijgen. Daarboven wordt het voordeel procentueel steeds wat kleiner.



Er zijn wel duidelijke verschillen per sector. Zo zijn ambtenaren meer kwijt aan pensioenpremies. Ambtenaren die drie keer modaal verdienen (8333 euro), gaan er netto 4 euro op achteruit. Dat is dan ook de enige groep, aldus ADP.



De hogere salarissen zijn het gevolg van het kabinetsbeleid om de belasting op consumptie te verhogen en de inkomstenbelasting te verlagen, zodat werken lonender wordt. Zo worden belastingtarieven lager en worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting juist hoger in 2019.



Vakantiegeld

Er zit wel een addertje onder het gras. Dit soort kortingen wordt kleiner naarmate het inkomen stijgt. Van extra beloningen als het vakantiegeld of de dertiende maand blijft zo netto minder over in 2019.



De meeste werknemers zullen overigens eerst geconfronteerd worden met hogere kosten, en zien dat pas aan het einde van de maand gecompenseerd op hun loonstrookje. Toch stijgt de koopkracht gemiddeld 1,6 procent, beloofde het kabinet.



Daarbij zullen er altijd uitzonderingen zijn, benadrukt directeur Arjan Vliegenthart van budgetinstituut Nibud, voormalig wethouder van Amsterdam. "Maar 95 procent zal erop vooruitgaan."



Al neemt Amsterdam wel een speciale positie in. Leven in de stad is duur. Huurprijzen en horecaprijzen zijn hoger dan elders, al verdienen werknemers gemiddeld ook meer.