De prijs van de Amsterdamse hotelgekte: Lloyd Hotel komt in buitenlandse handen

Het Amsterdamse Lloyd Hotel krijgt opnieuw een nieuwe uitbater: de Britse hotelgroep The Hoxton, die al een vestiging in de binnenstad heeft. Het monument wordt momenteel fors verbouwd en krijgt er 19 hotelkamers bij.

Voor hoteliers is het overnemen van bestaande hotels in Amsterdam de enige mogelijkheid om nog uit te breiden, nu in vrijwel de hele stad een stop op de bouw van nieuwe hotels geldt.

Voor de exploitatie van het Lloyd Hotel, waarvan het vastgoed sinds drie jaar in handen is van Amerikaanse investeerders, was veel belangstelling. The Hoxton werd gekozen uit drie finalekandidaten.

Het Lloydgebouw aan de Oostelijke Handelskade is sinds 2004 een hotel. Het in 1921 gebouwde hoofdkantoor van rederij Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) werd eind jaren negentig, na een tender van de gemeente Amsterdam, door ontwerper Suzanne Oxenaar en historicus Otto Nan verbouwd tot ‘culturele ambassade’. Het gebouw zelf kwam in handen van woningstichting Lieven de Key.

Na de aangescherpte overheidsregels voor commerciële activiteiten van wooncorporaties moest De Key er acht jaar geleden weer vanaf. In 2016 kocht Rocco Veenboer het gebouw voor 18 miljoen euro, geld uit de opbrengst van de verkoop van zijn Awakeningsfestivals aan het Amerikaanse SFX. Twee jaar later volgde ook de exploitatie van het hotel.

Tegen grenzen

Al snel moest Veenboer erkennen dat het exploiteren van een hotel – en onderhouden van een monument – taaier was dan het organiseren van megafestivals. “We liepen op persoonlijk vlak tegen grenzen aan,” zei hij daarover. “Het bleek toch moeilijk als perfectionist zowel directeur van het Lloyd te zijn als van Awakenings. Dan zit je zo aan de zeventig uur per week.”

In 2019 verkocht Veenboer het hotel voor 44 miljoen euro aan de Amerikaanse investeerder Cedar Capital, in Amsterdam eerder betrokken bij de verkoop van het Amstel Hotel en toenmalig eigenaar van hotel Kimpton De Witt aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Cedar Capital ging vervolgens op zoek naar een exploitant voor het Lloyd, waarbij corona roet in het eten gooide.

Nu komt de exploitatie in handen van de Britse designhotelketen The Hoxton. Die heeft ruime ervaring met de reanimatie van bestaande hotels. In 2014 kocht het door Sharan Pasricha opgerichte bedrijf voor 25 miljoen euro het uitgewoonde Rembrandt Classic Hotel tussen Herengracht en Singel.

Voor eenzelfde bedrag werden de 111 kamers in 5 grachtenpanden rigoureus opgeknapt. Het hotel, en vooral de bar en restaurant, gelden sindsdien als pleisterplaats voor creatievelingen en techpersoneel die het tegenovergelegen Soho House te chique vinden.

Het was destijds de eerste buitenlandse vestiging van de Britten, die nu elf hotels in Europa en de VS uitbaten en daar het komende jaar nog eens zeven aan toevoegen, naast Amsterdam onder meer ook in Brussel en Berlijn.

Nieuw leven

Het ‘The Hoxton, Lloyd’, zoals de nieuwe aanwinst zal heten, moet minstens even aantrekkelijk worden als de eersteling (die wordt omgedoopt tot The Hoxton, Herengracht), zegt hoteldirecteur Jeroen Bronsveld, die beide Amsterdamse vestigingen gaat leiden. “Er zijn zeker beperkingen op hotelgebied in Amsterdam, maar we hebben er altijd de voorkeur aan gegeven om oude gebouwen nieuw leven in te blazen.”

Sinds december wordt het Lloyd Hotel fors verbouwd. Er komen 136 kamers, 19 meer dan voorheen, door een aantal groepskamers op te delen en de lay-out van de verdiepingen aan te passen. De groepskamers met stapelbedden blijven. Ook de vijfpersoonskamer en muziekkamer blijven bestaan.

Ook de publieke ruimten worden verbouwd, waaronder de voormalige bibliotheek, naar ontwerp van hetzelfde team dat de eerste Amsterdamse Hoxton onder handen nam, waaronder het Amsterdamse Nicemakers.

Volgens Bronsveld blijven de openbare ruimten toegankelijk voor Amsterdammers. “Het restaurant en terras worden opgeknapt en er komt een cocktailbar. Het zal er zeker aanvoelen en eruitzien als een Hoxton, maar met een ontwerp dat past bij het gebouw en de locatie. We zijn nog bezig met het concept en de keuken.”

Het hotel heropent rond mei 2023. Naar verluidt is door Cedar en The Hoxton 25 miljoen euro in de opknapbeurt geïnvesteerd.